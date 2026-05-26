25. Turnier des TC Blau-Weiß Starkes Gesamtpaket steht bei Jubiläum an erster Stelle Tina Paare 26.05.2026, 11:26 Uhr

i Den Ball fest im Blick: Amelia Sharp vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach spielt beim Jugend-Cup groß auf. Mit drei Siegen aus vier Spielen wird sie Zweite in der gemischten Konkurrenz der U8. Klaus Castor

Strahlender Sonnenschein, spannende Spiele und glückliche Sieger: Der Bad Kreuznacher Jugend-Cup des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach feierte ein rundum gelungenes Jubiläum.

Das Pfingstwochenende ist im Bad Kreuznacher Salinental fest mit attraktivem Tennis verbunden. Zum 25. Mal hatte der TC Blau-Weiß zum Bad Kreuznacher Jugend-Cup geladen. Und das Interesse an der Traditionsveranstaltung war groß. 91 Talente aus Rheinland-Pfalz und benachbarten Bundesländern kämpften beim Turnier der Kategorie J-4 um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe.







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