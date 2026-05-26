Strahlender Sonnenschein, spannende Spiele und glückliche Sieger: Der Bad Kreuznacher Jugend-Cup des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach feierte ein rundum gelungenes Jubiläum.
Lesezeit 3 Minuten
Das Pfingstwochenende ist im Bad Kreuznacher Salinental fest mit attraktivem Tennis verbunden. Zum 25. Mal hatte der TC Blau-Weiß zum Bad Kreuznacher Jugend-Cup geladen. Und das Interesse an der Traditionsveranstaltung war groß. 91 Talente aus Rheinland-Pfalz und benachbarten Bundesländern kämpften beim Turnier der Kategorie J-4 um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe.