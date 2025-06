Wegen der frühen Sommerferien geht es im Tennis in diesem Jahr Schlag auf Schlag, über Pfingsten wird allerdings pausiert. Am Spieltag zuvor waren einige Teams der Region wieder erfolgreich.

Der TC Gensingen zeigt einmal mehr, dass er sich in der Tennis-Oberliga etabliert hat. Am Doppelspieltag landete das Team zwei 6:3-Siege. Zu Hause wurde der TC Bad Ems II bezwungen, zudem triumphierten die Gensinger bei der SG Nordsaar.

Im ersten Heimspiel der Saison war wieder einmal Verlass auf die beiden Jungsenioren Jelle Ackermann und Franjo Matic, die ihre Einzel glatt in zwei Sätzen gewannen. Auch Spitzenspieler Joao Schiessl landete einen schnellen Erfolg. Knackpunkt wurde das Einzel von Rafael Luque, der sich mit 10:4 im Match-Tiebreak gegen den Bosenheimer Julian Franzmann durchsetzte und damit den wichtigen vierten Einzelpunkt holte, der im Doppel veredelt wurde. Schiessl/Luque und Kaspar Mathes/René Jung verbuchten Abbruchsiege. Einen Tag später ein ähnliches Bild: Schiessl, Luque, Mathes und Matic stellten auf 4:2 nach den Einzeln. Den erforderlichen Doppelerfolg besorgte die starke brasilianisch-spanische Paarung Schiessl/Luque. Mathes und Jung legten noch einen Drei-Satz-Erfolg nach. Damit verfügen die Gensinger weiter über eine weiße Weste.

Siegesserie des TC Hackenheim ist gerissen

Auch die Oberliga-Frauen 60 des TC Kirn bleiben ungeschlagen. Bei der SG Bad Breisig erkämpften sie sich ein 3:3, allerdings war mehr drin. Andrea Schmäler und Steffi Schreiber gewannen ihre Einzel und das gemeinsame Doppel klar. Den vierten Punkt hatten Kanda Purper, die mit 10:12 im Match-Tiebreak unterlag, und Christine Koch mit einem 5:7, 6:0, 5:10 auf dem Schläger. Das Frauen-Team der Kirnerinnen ließ beim 6:0 gegen den FSV Trier-Tarforst nichts anbrennen. Olivia Placzek, Vita Andina, Mia Kohl, Isabell Bencsik, Fischer/Andina und Placzek/Kohl verbuchten Siege.

Die Siegesserie des TC Hackenheim in der Oberliga der Männer 70 ist gerissen. Beim TV Kleeblatt Mayen unterlag das Team mit 1:5. Schon nach den Einzeln war alles klar. Das Doppel Wolfram Obenauer/Eckart Bader verbuchte den Ehrenpunkt. Auf die Verbandsliga-Männer 65 der Hackenheimer wartet am Mittwoch um 11 Uhr beim TC Trier eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenverbleib. Den dürften die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim in der Oberliga bereits verloren haben. Ohne ihren Spitzenspieler Tadeusz Kaszynski waren sie beim 0:6 gegen den SVW Mainz-Weisenau chancenlos. Es war bereits die fünfte Niederlage im fünften Spiel. Erst nach Pfingsten geht es für das Team weiter.

Spitzenspiel für den VfL Rüdesheim

Ein absolutes Spitzenspiel bestreiten die Frauen 65 des VfL Rüdesheim am Mittwoch. Sie reisen zum TC RW Kaiserslautern und treten dort um 11 Uhr an. Beide Teams haben 6:0 Punkte auf ihrem Oberliga-Konto, die Rüdesheimerinnen haben ein Match mehr gewonnen und liegen deshalb vorne, sodass sie mit einem 3:3 auch die Tabellenführung verteidigen würden. Der Sieger kann für die Regionalliga planen.