Aus nach mehr als 40 Jahren
Squashfreunde Idar-Oberstein melden kein Team mehr
Die letzte Mannschaft der Squashfreunde Idar-Oberstein: (von links) Timo Mühlenthaler, Daniel Verhoeven, Julian Messerschmitt un
Die letzte Mannschaft der Squashfreunde Idar-Oberstein: (von links) Timo Mühlenthaler, Daniel Verhoeven, Julian Messerschmitt und Sascha Weingärtner
Messerschmidt

Squash: Nach 40 Jahren endet die Ära der Squashfreunde Idar-Oberstein. Trotz starker Personalmangel zwingt den Verein zur Aufgabe des Ligabetriebs. Damit stirbt ein Stück Sporttradition in der Schmuckstadt.

Lesezeit 4 Minuten
Ein letztes Mal sind die Squashfreunde Idar-Oberstein im Ligaspielbetrieb angetreten. Was eigentlich mit dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft gekrönt werden sollte, endete mit einem enttäuschenden vierten Platz – und zugleich mit einer Entscheidung, die weit über das sportliche Ergebnis hinausgeht: Aufgrund anhaltender Personalprobleme werden die Squashfreunde Idar-Oberstein in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr melden.
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