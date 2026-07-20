Aus nach mehr als 40 Jahren Squashfreunde Idar-Oberstein melden kein Team mehr Sascha Nicolay 20.07.2026, 13:42 Uhr

i Die letzte Mannschaft der Squashfreunde Idar-Oberstein: (von links) Timo Mühlenthaler, Daniel Verhoeven, Julian Messerschmitt und Sascha Weingärtner Messerschmidt

Squash: Nach 40 Jahren endet die Ära der Squashfreunde Idar-Oberstein. Trotz starker Personalmangel zwingt den Verein zur Aufgabe des Ligabetriebs. Damit stirbt ein Stück Sporttradition in der Schmuckstadt.

Ein letztes Mal sind die Squashfreunde Idar-Oberstein im Ligaspielbetrieb angetreten. Was eigentlich mit dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft gekrönt werden sollte, endete mit einem enttäuschenden vierten Platz – und zugleich mit einer Entscheidung, die weit über das sportliche Ergebnis hinausgeht: Aufgrund anhaltender Personalprobleme werden die Squashfreunde Idar-Oberstein in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr melden.







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