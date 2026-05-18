Joker Verone sticht Spieß mit geliehenen Schuhen und Schlägern umgedreht Stefan Nink 18.05.2026, 11:02 Uhr

i Dennis Gilberg hatte auch in Neunkirchen mit seinem Team viel Anlass, triumphierend die Fäuste zu ballen. Die Bad Emser Jungsenioren mischen weiter mit lokalen Größen die Regionalliga Südwest auf. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Eine denkwürdige Medenrunde spielen die Jungsenioren des TC BW Bad Ems, die sich mit Top-Favorit Schorndorf an der Tabellenspitze tummeln. Toll in Fahrt sind auch die in der Verbandsliga vertretenen Mannschaften aus der Kurstadt.

Wahnsinn! Offenbar überhaupt keine Lust auf nervenaufreibenden Abstiegskampf haben heuer die Jungsenioren des Vorzeige-Klubs TC BW Bad Ems. Das sensationelle Zwischenzeugnis weist nach vier Begegnungen die maximale Punktausbeute aus. Das Ticket für die 2027er-Runde ist somit von den Kurstädtern bereits fest gebucht.







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