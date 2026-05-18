Eine denkwürdige Medenrunde spielen die Jungsenioren des TC BW Bad Ems, die sich mit Top-Favorit Schorndorf an der Tabellenspitze tummeln. Toll in Fahrt sind auch die in der Verbandsliga vertretenen Mannschaften aus der Kurstadt.
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Wahnsinn! Offenbar überhaupt keine Lust auf nervenaufreibenden Abstiegskampf haben heuer die Jungsenioren des Vorzeige-Klubs TC BW Bad Ems. Das sensationelle Zwischenzeugnis weist nach vier Begegnungen die maximale Punktausbeute aus. Das Ticket für die 2027er-Runde ist somit von den Kurstädtern bereits fest gebucht.