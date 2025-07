Die Senioren-DM in Bad Neuenahr läuft noch, da kündigt sich schon das nächste große Tennisturnier in der Region an: In Bad Breisig steigt vom 3. bis 3. August ein Turnier der zweithöchsten Kategorie seiner Art.

Bereits zum 36. Mal veranstaltet der TC Bad Breisig in der kommenden Woche (3. bis 10. August) ein internationales Tennisturnier für Seniorinnen und Senioren. Weltweit gehört die Veranstaltung, die Teil des Turnierkalenders der internationalen Tennisföderation (ITF) ist, zur zweithöchsten Kategorie seiner Art. In Deutschland ist es sogar das größte Seniorentennisturnier neben der zurzeit noch laufenden deutschen Meisterschaft in Bad Neuenahr.

Über die Jahre hinweg ist das internationale Turnier in Bad Breisig zu einem echten Anlaufpunkt für die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Welt in den Altersklassen über 40 Jahre geworden. Aus aller Herren Länder melden alljährlich Aktive für das beliebte Turnier in der Brunnenstraße. Neben zahlreichen Dauerbrennern, die Jahr für Jahr mit dabei sind, gibt es auch immer wieder neue Gesichter mit zum Teil äußerst interessanten Geschichten zu erleben.

„Das Turnier ist mittlerweile schon längst ein fester Bestandteil im Kalender und somit eine bekannte Plattform für tennisspielende Menschen im besten Alter.“

Jürgen Gill, Turnierdirektor vom TC Bad Breisig

„Das Turnier ist mittlerweile schon längst ein fester Bestandteil im Kalender und somit eine bekannte Plattform für tennisspielende Menschen im besten Alter. Neben dem Sportlichen bieten wir verbunden mit dem Ziel, eine stets freundliche und offene Atmosphäre zu schaffen, tägliche Events wie die blaue Stunde, den Bitburger Abend oder die Spielerparty“, führt Turnierdirektor Jürgen Gill die Beliebtheit des Turniers vor allem auf die Angebote abseits der Plätze zurück.

i Bereit fürs internationale Tennisturnier in Bad Breisig: TC Vorsitzender Walter Erben, Turnierleiter Horst Kelling und Turnierdirektor Jürgen Gill (von links). Martin Gausmann

Auch in diesem Jahr haben sich bereits einige Tage vor dem Turnierstart über 100 Spielerinnen und Spieler angemeldet. Darunter befinden sich unter anderem Sportler aus Uruguay, Chile, Japan und Indien. Qualitativ deutet dabei alles auf ein so starkes Teilnehmerfeld wie selten zuvor hin. Acht der bislang angemeldeten Spieler stehen in ihrer jeweiligen Altersklasse unter den besten 10 der Weltrangliste. Zwei Spieler stehen sogar auf Rang eins. Horst Kelling, seines Zeichens nicht nur selbst einer der besten Tennisspieler Deutschlands in seiner Altersklasse, sondern zudem Chef der Turnierleitung, hofft auf viele weitere kurzfristige Anmeldungen. Dabei soll auch die Rückkehr der Senioren-DM nach Bad Neuenahr einen positiven Effekt haben.

Von Bad Neuenahr soll’s direkt nach Bad Breisig gehen

„Wir hoffen, dass einige Spieler direkt von Bad Neuenahr zu uns rüberkommen. Dies war in den letzten Jahren, als die DM in Ingelheim ausgetragen wurde, nicht wirklich der Fall. Grundsätzlich melden viele Spieler erst auf den letzten Drücker. Davon ausgehend hoffen wir auf 140 bis 160 Teilnehmer. Qualitativ sind die Felder schon jetzt gut besetzt“, erklärt Kelling. Ohne die vielen, zum Teil schon langjährigen Sponsoren sowie die Unterstützung der Stadt Bad Breisig wäre eine solch große Veranstaltung schlichtweg nicht durchführbar. Entsprechend bedankt sich Turnierdirektor Gill für die anhaltende Unterstützung und hat für die Turnierwoche vor allem einen Wunsch: „Hoffentlich wird das Wetter nicht so bescheiden wie in den letzten Tagen. Wir sind sehr dankbar für die vielen Partner und freuen uns auf eine abermals tolle Woche.“