In der Medenrunde kämpften sie Seite an Seite bei den Tennis-Männern des VfL Bad Kreuznach in der A-Klasse, bei der Bad Kreuznacher Jugend-Stadtmeisterschaft standen sie sich als Kontrahenten um den Titel gegenüber: Lino Wehrmann und Pablo Gonzalez. Die beiden U18-Finalisten kennen sich und die Spielweise ihres Gegenübers, wissen um die Stärken und Schwächen des anderen. Und so entwickelte sich ein spannendes Match, das in die Verlängerung ging.

Den ersten Satz entschied Gonzalez, der in der Gruppenphase den an Nummer zwei gesetzten Florian Parent aus Trier bezwungen hatte, mit 6:0 klar für sich. Doch so schnell gab sich der topgesetzte Wehrmann nicht geschlagen und zog im zweiten Satz mit einem 6:4 gleich. Im umkämpften Match-Tiebreak behielt Wehrmann schließlich mit 10:8 die Oberhand und durfte den Stadtmeistertitel bejubeln. Im Vorjahr hatte er ebenfalls im Endspiel gestanden, war aber an Jakob Becker, ebenfalls ein VfL-Talent, gescheitert. Auch Becker war wieder am Start, erreichte dieses Mal das Finale der Nebenrunde, in dem er Bruno Thom vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach den Vortritt lassen musste.

Mädchen treten außer Konkurrenz an

Für den VfL Bad Kreuznach, der die offen ausgeschriebenen Stadtmeisterschaften ausrichtete, war es nicht der einzige Titel. In der U10 setzte sich Anton Crusius vor seinem Vereinskameraden Nils Müller durch. Reine Vereinsduelle gab es in der gemischten U9, in der alle fünf Teilnehmer vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach kamen. Auf dessen Anlage wurden die Spiele auch ausgetragen. Logan Wheeldon, der viermal die Oberhand behielt, kann somit neben dem Titel des Stadtmeisters auch den des Vereinsmeisters für sich reklamieren.

Einen Titel hätte aufgrund ihrer Leistungen auch Sofia Hilt vom TC Blau-Weiß verdient gehabt, doch da trotz Zusammenlegung der weiblichen Altersklassen nur drei Spielerinnen am Start waren – vier hätten es für eine Auslosung mindestens sein müssen –, trat das Trio außer Konkurrenz an. „Es gibt ja generell weniger Mädels, die Tennis spielen. Und die, die spielen, sind oft mit der Medenrunde zufrieden. Oder sie wollen keine Wettkämpfe bestreiten“, nannte Sebastian Busse, der Sportwart des VfL, einen Grund für das geringe Interesse.

„Dadurch fallen Hobbyspieler oder diejenigen, die nur mal ein Turnier spielen wollen, hinten runter.“

Sebastian Busse

Er ist überzeugt, dass auch die neue Regelung, dass sich Spieler bei der kostenpflichtigen DTB-Turnierplattform anmelden müssen, wenn sie am Turnierbetrieb teilnehmen wollen, einige Interessenten abgeschreckt hatte. „Dadurch fallen Hobbyspieler oder diejenigen, die nur mal ein Turnier spielen wollen, hinten runter“, sagte Busse. Somit konnte er mit den 37 Spielern, die am Start waren, gut leben.

Dank der offenen Titelkämpfe konnten sich die Youngster aus der Region auch mal mit Spielern aus anderen Städten messen. Auffällig war, dass etliche Teilnehmer, die im Vorjahr nach Bad Kreuznach gekommen waren, erneut aufschlugen. Dazu gehörten Niklas Brodmann (Ingelheimer TC), der Sieger der U12, und Clemens Holter vom TC Niederursel. Er hatte 2024 in der U12 triumphiert, nun hatte er in der U14 die Nase vorn, in der sich die vier gesetzten Spieler behaupteten. In der gleichen Altersklasse sammelten auch die U12-Jungs des VfL Erfahrung. „Die zwei, drei Jahre Altersunterschied machen natürlich was aus. Außerdem spielt die U12 mit grünen Bällen, die U14 mit den härteren gelben Bällen“, erklärte VfL-Abteilungsleiter Achim Heim.

„Sebastian hat im Vorfeld die meiste Arbeit erledigt. Gefühlt hat er mit jedem Papa und jeder Mama telefoniert.“

Achim Heim

Ein dickes Lob hatte er für Busse parat: „Sebastian hat im Vorfeld die meiste Arbeit erledigt. Gefühlt hat er mit jedem Papa und jeder Mama telefoniert.“ Dank der guten Vorarbeit und der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Helfer verliefen die beiden Turniertage reibungslos. Am dritten September-Wochenende geht es auf der VfL-Anlage wieder rund. Dann sind die Erwachsenen bei den Salinental Open am Zug.