Aufstieg in Rheinlandliga drin Spannende Tennis-SG bisher maximal erfolgreich Sascha Nicolay 21.05.2026, 15:06 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/oleandra

Die Tennis-SG Herborn dominiert die Männer-50-A-Klasse mit drei Siegen und ohne Punktverlust. Herausragend ist unter anderem die Doppelstärke. Der Aufstieg in die Rheinlandliga winkt.

Eine interessante neue Tennismannschaft schlägt mittlerweile in der Männer-50-A-Klasse auf. Unter dem Dach der TG Herborn kooperieren die Stadtvereine TC 1895 Idar-Oberstein und Spvgg Nahbollenbach als Spielgemeinschaft. Zustande kam das Projekt, nachdem beide Teams in der vergangenen Saison zwar separat den Aufstieg aus der B-Klasse schafften, dann jedoch zu dem Schluss kamen, dass eine Vereinigung der beiden erfolgreichen Mannschaften sowohl ...







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