Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld beeindruckt in Wimbledon. Trotz gutem Beginn gegen Weltklassespieler Frances Tiafoe scheidet er in Runde zwei aus. Ein Match voller Intensität und Nervenkitzel.
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Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Gegen Weltklassespieler Frances Tiafoe (USA) gewann Choinski sensationell den ersten Satz und war auch im Anschluss keinesfalls chancenlos. Letztlich setzte sich aber insbesondere in den entscheidenden Momenten die Klasse seines Gegenübers durch.