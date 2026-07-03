Zweite Runde Wimbledon Sieg im ersten Satz: Jan Choinski verliert gegen Tiafoe Daniel Fischer 03.07.2026, 11:51 Uhr

i Nach drei Stunden Spielzeit musste sich Jan Choinski aus Münstermaifeld in der zweiten Runde von Wimbledon geschlagen geben. IMAGO/Godfrey Pitt. IMAGO/Action Plus

Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld beeindruckt in Wimbledon. Trotz gutem Beginn gegen Weltklassespieler Frances Tiafoe scheidet er in Runde zwei aus. Ein Match voller Intensität und Nervenkitzel.

Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Gegen Weltklassespieler Frances Tiafoe (USA) gewann Choinski sensationell den ersten Satz und war auch im Anschluss keinesfalls chancenlos. Letztlich setzte sich aber insbesondere in den entscheidenden Momenten die Klasse seines Gegenübers durch.







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