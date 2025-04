Fünf heimische Mannschaften suchen den sportlichen Erfolg in der Verbandsliga.

Männliche U15 des TC BW Bad Ems: Die Bad Emser dürften es mit Gegnern, die Jungs aus höchster nationaler Kategorie aufbieten, schwer haben. „Für uns geht es erneut um den Klassenverbleib“, so Sportwart Patrick Friedrich.

Weibliche U15 des TC BW Bad Ems: Nach Rang zwei im Vorjahr hoffen die Kurstädter mit vier Mädels auf gutem Niveau auf eine sorgenfreie Runde „Wenn alle fit bleiben, dürfte das klappen“, sagt Patrick Friedrich.

Herren des TC Diez: „Es ist schwierig, gute deutsche Spieler zu bekommen“, erklärt TC-Mannschaftsführer Timo Kiesslich, warum man in der Meldeliste lange scrollen muss, bis der erste deutsche Name auftaucht. Dennoch plant der Klub mit Kiesslich, Noah Hoffmann, Liam Murtaugh und Alexander Lohrum. Dazu dürften sich der Brasilianer Laelson Rodrigues und einItaliener gesellen. „Für uns gilt es drinzubleiben. Mehr ist nicht drin, zumal die Oberliga nochmals ein ganz anderes Kaliber darstellt“, hält Kiesslich den Filzball vor der Ligapremiere beim TC Oberwerth Koblenz betont flach.

Herren 30 des TC BW Bad Ems II: Sportlich geht es für die Regionalliga-Reserve nach Rang sechs im Vorjahr in erster Linie wieder darum, so viele Mannschaften hinter sich zu lassen, dass man auch 2026 in der Verbandsliga mitspielen darf. „Bei uns steht aber zur Festigung des Kerns unserer Mannschaft die Geselligkeit im Vordergrund“, betont BW-Mannschaftsführer Adrian Becker vor dem ersten Verbandsliga-Spiel in Trier.

Herren 70 der SG Miehlen/Nastätten: Wegen eines Geburtstages hat die SG das erste Spiel bei der Spvgg Nahbollenbach um eine Woche auf Montag, 5. Mai, 11 Uhr, vorverlegt. „Wir spielen in unveränderter Formation“, sagt Mannschaftsführer Egon Schumacher, der mit dem Gros seines Teams im kommenden Jahr bei den 75ern antreten wird. Dennoch ist bei den Routiniers vom Blauen Ländchen der Ehrgeiz groß genug, um sportlich abermals den Klassenverbleib schaffen zu wollen.