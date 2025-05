Der erste Sieg ist da für die SG Forst/Lutzerath, in den Doppeln wurde das 5:4 in der Tennis-Verbandsliga perfekt gemacht. Die SG Treis/Oberfell wartet zwar noch auf den ersten Sieg, aber hat dafür auch noch nicht verloren.

Zwei COC-Teams spielen oberhalb der Rheinlandliga Tennis, die einen feierten ihren ersten Saisonsieg, die anderen spielten zum zweiten Mal Remis.

Verbandsliga, Männer 70

SG Miehlen/Nastätten – SG Treis/Oberfell 3:3. Wie beim Saisonstart zu Hause gegen den TC Bernkastel-Kues hat die SG aus Treis und Oberfell auch in ihrem zweiten Spiel ein Unentschieden geholt. Das bedeutet 2:2 Punkte und in der Sechserstaffel den dritten Platz, die Gastgeber stehen mit 1:3 Punkten am Ende des Klassements. Es waren teilweise sehr enge Partien im Hintertaunus, nach den Einzeln lag Treis/Oberfell mit 1:3 zurück. Nur Helmut Christ, die Nummer eins der Gäste, gewann sein Match Manfred Ernerth und Winfrie Schranz verloren knapp. In den Doppeln gab es aber zwei Siege durch Hans Porz/Alois Porz und Winfried Schranz/Hans-Werner Schranz.

Verbandsliga, Männer 30

TC BW Bad Ems II – SG Forst/Lutzerath 4:5. Die SG kann nur knapp, allerdings beim dritten Mal erfolgreich, denn nach zwei engen Niederlagen zu Beginn, gewann die SG jetzt und überholte als Drittletzter seine Gastgeber in der Tabelle. Die drei Einzel vorne gingen teils ganz knapp an Bad Ems II, aber Marko Pulvermacher und Marko Klein siegten und hielten die Chance auf einen Sieg am Leben. Und der wurde es, da alle Doppel an die Eifel-SG gingen: Oliver Müller/Frank Fischer, Daniel Ort/Pulvermacher und Daniel Klein/Tobias Klein drehten das Spiel und sorgten für Jubel bei den Gästen.