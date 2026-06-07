Männer-50 jetzt Rheinlandliga SG aus TCIO, Nahbollenbach und Herborn ist Meister Sascha Nicolay 07.06.2026, 11:58 Uhr

i Die Männer 50 des TC Idar-Oberstein sind Meister in der A-Klasse und steigen damit in die Rheinlandliga auf. TC Idar-Oberstein

Die erste Männer-50-Mannschaft der TG Herborn/TC Idar-Oberstein/Spvgg Nahbollenbach hat es geschafft. Sie isst in die Rheinlandliga aufgestiegen.

Bereits vor dem letzten Spieltag steht die erste Männer-50-Mannschaft der TG Herborn/TC Idar-Oberstein/Spvgg Nahbollenbach als Meister der A-Klasse der Tennis-Medenrunde und damit als Aufsteiger in die Rheinlandliga fest.Den letzten Schritt dorthin machte die Spielgemeinschaft durch einen 4:2-Sieg beim TC Trittenheim, wo Andreas Bill (6:0/6:1), Marco Barletta (4:6/6:4/10:8) und Dietmar Mrogenda (6:3/6:4) in den Einzeln punkteten und nur Arnd von ...







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