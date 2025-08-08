Noch bis Sonntag steigt auf der Tennisanlage des TC Bad Breisig das internationale Seniorenturnier. Neben vielen lokalen Teilnehmern sind auch viele Spieler aus anderen Ländern dabei. Wie zum Beispiel eine ehemalige French-Open-Teilnehmerin.

Einmal mehr bietet das internationale Tennis-Seniorenturnier in Bad Breisig ein bunt gemischtes Feld. Spielerinnen und Spieler aus nahezu allen Ecken der Welt, darunter aus Ländern wie Uruguay, Japan, dem Iran und Australien, treffen bei der 36. Auflage der Veranstaltung auf die europäische Elite, zu der auch einige starke Einheimische zählen. Unter den Aktiven ist mit der Französin Caroline Glaszmann darüber hinaus eine ehemalige Teilnehmerin der French Open.

Fast schon routinemäßig mit einem leichten Lächeln im Gesicht reagiert Caroline Glaszmann auf ihren soeben errungenen Turniersieg in der 70er-Konkurrenz. Souverän hat sich die Französin zuvor im Finale mit 6:0 und 6:4 gegen Margreth Beyer (Andernacher TC) durchgesetzt. Beyer, die in der Vorwoche nach längerer Verletzung einen starken dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft in Bad Neuenahr erspielt hatte, kämpfte sich sensationell bis ins Finale, wo sie der erstaunlich flinken und nahezu fehlerfreien Linkshänderin allerdings nur im zweiten Satz Paroli bieten konnte. Mindestens ebenso beeindruckend wie das facettenreiche Tennisspiel und die immer noch enorme Fitness der Französin ist ihre Biografie, die von Beginn an eng mit dem Tennissport verknüpft ist.

i Aufschlag Caroline Glaszmann. Daniel Fischer

1953 im Elsass geboren, wurde Caroline Glaszmann der Tennisschläger quasi in die Wiege gelegt. Nicht nur waren ihr Großvater und Vater Präsidenten der Elsass-Liga, einem damaligen Regionalverband im Tennis, darüber hinaus besaßen die Großeltern auf ihrem Anwesen einen Tennisplatz, wo die junge Caroline das Spiel mit der gelben Filzkugel erlernte. Die Liebe zum Tennis wurde schnell so groß, dass die Straßburgerin nach dem Abschluss der Schule selbst Tennislehrerin wurde und nebenbei an Mannschaftswettbewerben und Turnieren teilnahm. Zu einer ganz großen eigenen Karriere als Profi reichte es zwar nicht, aber immerhin qualifizierte sich Glaszmann 1980 für den Mixed-Wettbewerb der French Open in Paris, nachdem sie einige Male knapp die Einzelqualifikation verpasst hatte. Weiterhin als Tennistrainerin aktiv, beendete sie mit 33 Jahren frühzeitig die aktive Tenniskarriere. „Ich hatte die Lust nach den vielen Jahren verloren und habe damals gedacht, dass ich in Zukunft nie wieder selbst spielen würde“, erzählt Glaszmann. Doch es sollte anders kommen.

„Solch schöne Turniere wie hier, die Bewegung und der Wettkampf halten mich einigermaßen fit, auch wenn mittlerweile die Schulter ein paar Probleme bereitet. Dennoch genieße ich das Tennis mehr denn je.“

Caroline Glaszmann

Nach einer zwölfjährigen Pause, Glaszmann arbeitete in der Zwischenzeit nicht mehr als Tennislehrerin sondern für den französischen Verband in der Klubentwicklung, kehrte die Leidenschaft zum eigenen Tennisspiel zurück. Das Talent war zweifelsohne nicht verloren gegangen und so dauerte es nicht lange, bis sie Teil der französischen Seniorennationalmannschaft wurde und wenig später an internationalen Turnieren teilnahm. Seitdem gewann Glaszmann drei Team-Weltmeisterschaften und zahlreiche Einzelturniere wie nun erneut in Bad Breisig. Bis auf Rang fünf der Weltrangliste hat sie es bereits geschafft, obwohl sie nur an einer Handvoll Turniere im Jahr teilnimmt. Und noch soll lange nicht Schluss sein, sofern der Körper mitspielt. „Ich möchte weiterspielen, so lange ich kann. Solch schöne Turniere wie hier, die Bewegung und der Wettkampf halten mich einigermaßen fit, auch wenn mittlerweile die Schulter ein paar Probleme bereitet. Dennoch genieße ich das Tennis mehr denn je“, sagt Glaszmann.

K-Sport 7 Breisig Int Sen Turnier Tennis H 70 Marc Renoult Martin Gausmann K-Sport 3 Breisig Int Sen Turnier Tennis Finale D 75 Gabriele Meier Martin Gausmann K-Sport 2 Breisig Int Sen Turnier Tennis Finale D 75 Edeltraud Remy Martin Gausmann K-Sport 10 Breisig Int Sen Turnier Tennis H 65 Toni Schweitzer Martin Gausmann K-Sport 12 Breisig Int Sen Turnier Tennis H 65 Karsten Dittmmann Martin Gausmann 1 / 5

Zahlreiche Lokalmatadore am Start

Bis einschließlich Sonntag wird auf der Anlage des TC Bad Breisig noch in den diversen Altersklassen im Einzel und Doppel gespielt. Mit dabei sind neben internationalen Spielerinnen und Spielern unter anderem in Horst Kelling (TC Bad Ems), der ebenfalls für die Turnierleitung zuständig ist, der Deutsche Meister Roman Garzorz (TC Remagen), Manfred Arenz (TV Kleeblatt im TuS Mayen) und Toni Schweitzer (TA FV Rheingold Rübenach) auch zahlreiche lokale Größen.