Viele Niederlagen Salinental-Teams bangen um den Klassenverbleib Olaf Paare 02.06.2026, 11:05 Uhr

i Holt den einzigen Einzelsieg für die Männer des VfL Bad Kreuznach: Pablo Gonzalez. Klaus Castor

Nach der Pfingstpause schlugen die Tennisspieler der Region wieder auf. Sorgen um den Klassenverbleib müssen sich nach Niederlagen vor allem die Bad Kreuznacher Salinental-Klubs VfL und TC Blau-Weiß machen.

Der Höhenflug der Tennis-Frauen 60 des TC Kirn endete in Eschborn. Beim Tabellenführer der Regionalliga unterlagen die Kirnerinnen in ihrer Aufstiegssaison erstmals. Und die Niederlage fiel deutlich aus, das Team von der Nahe verlor mit 0:6.„Diese Niederlage ist schade, aber sicher kein Beinbruch.







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