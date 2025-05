Zwei Siege gab es für die höchstklassigen Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, eines von ihnen beeindruckt dabei ganz besonders.

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Wehen – TC Rot-Weiß Boppard 1:8. Sie waren angetreten, um zu schauen, wie die Luft da oben so ist, hatte Boppards Manschaftsfühererin Anja Gade vor der Saison gesagt. Erstes Fazit nach drei Spielen: Die Luft scheint dem Aufsteiger gut zu bekommen, denn der Sieg in Wehen war der dritte. Boppard führt mit 6:0 Punkten die Tabelle der Siebenerstaffel an, die hessischen Gastgeber sind mit 2:4 Zählern Fünfter. Mit etwas mehr Glück hätte Boppard sogar zu Null gewonnen, aber Gade verlor ihr Einzel im Match-Tiebreak. Auf der anderen Seite gab es auch zwei Siege in der Verlängerung durch Nicole Weißer und Petra Schubert. Die weiteren Siege im Einzel holten Lori Murtaugh, Sandro Lohse und Silvia Eisert, die gar keine Probleme mit ihren Gegenspielerinnen hatten, im Doppel siegten Weißer/Lohse, Murtaugh/Schubert und Eisert/Ursula Persel.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 32

TC Weiler – SG SP/TG Simmern 5:1. Zweite Saisonniederlage für Simmern, dagegen feierte Weiler den zweiten Sieg und grüßt von der Tabellenspitze. Es gab bei sechs Spielen nur eine enge Partie – und die entschied Simmerns Jennifer Stein mit 10:5 im Match-Tiebreak für sich, es war der Ehrenpunkt der Gäste.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

TC Buchholz – TV Guckheim 0:6. Für die Buchholzerinnen gab es auch gegen das Team aus dem Westerwald nichts zu holen, am Ende stand die dritte 0:6-Niederlage im dritten Spiel. Buchholz ist damit Schlusslicht, auf dem vorletzten Rang steht Kastellaun, das spielfrei hatte.

Frauen 60, Verbandsliga

TV Kastellaun – SG TSG/TF DJK Budenheim/Mainz-Bretzenheim 2:4. Ihr erstes Saisonspiel verloren die Kastellaunerinnen, dabei wäre sicherlich auch mit Glück ein Remis drin gewesen, denn Kastellauns Nummer eins Marita Justen verlor im Match-Tiebreak nach 3:6 und 6:3 mit 9:11. Jutta Holl gewann dagegen ihre Partie in der Verlängerung mit 11:9. Den zweiten Punkt holte Karina Jakobi mit einem glatten Sieg im Einzel. Die Gäste führen nach zwei Siegen das Klassement an.

Männer 60, Südwest-Liga

Sportpark Simmern – TC Rotenbühl 1:8. Zwei glatte Niederlage in Folge für die Simmerner Oldies. Die beiden Simmern-Bezwinger Dürkheim und nun Rotenbühl stehen mit 4:0 Punkten vorne, die Gastgeber stehen mit 2:4 Punkten auf dem vorletzten Platz, Schlusslicht sind die Trierer. Den einzigen Simmerner Sieg gegen Rotenbühl holte das Doppel Andreas Hofmann/Burkhard Born. Ganz nah dran war Lothar Rodenbusch an einem Einzelsieg, aber er musste sich im Match-Tiebreak mit 9:11 geschlagen geben.

Männer 40, Verbandsliga

TC Gensingen II – SG TG/Sportpark Simmern/Kisselbach 2:7. Nach der Auftaktniederlage daheim gegen Kirchen feierte die Hunsrücker SG ihren ersten Sieg und ist mit 2:2 Punkten Dritter. Entschieden war das Ganze schon nach den Einzeln, die SG führte 5:1 durch die Siege von Andreas Kneip, Ales Friedl, Christopher Wehrmann, Timo Menniken und Hannes Klingenhöfer, dazu kamen die Doppelsiege von Kneip/Menniken (kampflos) und Friedl/Christopher Gust.