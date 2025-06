Auch die Tennis-Verbandsliga der Männer 65 fand unter der Woche ihren Saisonabschluss. Der TC 85 Rosenheim zeigte beim 4:2-Heimsieg gegen den Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein eine überaus engagierte Leistung, konnte letztlich den Abstieg in die Rheinlandliga aber nicht verhindern.

Schon vor der finalen Begegnung war klar, dass nur ein klarer Sieg und etwas Fortune auf den anderen Plätzen vonnöten war, um doch noch ein weiteres Jahr in der Verbandsliga zu bleiben. Der starke 4:2-Heimerfolg war letztlich zu wenig, da sich die SG DJK Andernach durch einen eigenen 4:2-Erfolg beim TC Hackenheim noch an den Rosenheimern vorbeischob. So landete das Team um Mannschaftsführer Karl-Heinz Maag auf dem undankbaren sechsten Platz, der in der Achter-Liga den ersten Abstiegsrang bedeutet.

Zwei Matchpunkte fehlen in der Gesamtbilanz

„Ärgerlich, da uns lediglich zwei Matchpunkte fehlten, um den Verbleib zu sichern“, berichtet Maag. Mit Rosenheim, dem TC Trier sowie den Niersteinern standen hinter dem Tabellendritten aus Andernach (7:7 Punkte; 19:23 Matches) drei Teams punktgleich bei einer Bilanz von 6:8 Siegen. Nierstein (21:21) und Trier (17:25) verzeichnete aber das besser Matchverhältnis als die Rosenheimer (16:26).

i Blieb in seinem Einzel cool: Dietrich Malzacher siegte souverän mit 6:0, 6:3. Im Doppel an der Seite von Udo Nolde musste er sich aber im Mtach-Tie-Break geschlagen geben. Manfred Böhmer

Die einzelnen Ergebnisse: Karl-Heinz Maag – Jürgen Neuser 6:1, 6:1; Dietrich Malzacher – Helmut Steiner 6:0, 6:3; Udo Nolde – Udo Krummeck 4:6, 1:6; Detlef Vollborth – Michael Lenhardt 6:4, 6:3; Malzacher/Nolde – Manfred Sonnen/Krummeck 3:6, 6:1; 2:10; Maag/Hans-Josef Hombach Peter Schwark/Lenhardt 6:0, 6:3.