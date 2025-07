Der Hockey- und Tennisclub Bad Neuenahr (HTC) hat bei der 70. deutschen Tennismeisterschaft (DSM) der Senioren wieder einmal frühere Zeiten aufleben lassen. Auf der runderneuerten 13-Platz-Anlage des HTC im Kaiser-Wilhelm- und im Lenné-Park in Bad Neuenahr stand der „White Day“ im Programm. Um die Traditionen des „Weißen Sports“ wieder aufleben zu lassen, folgten die Aktiven dem Motto es Tages und schritten in weiß gekleidet zum Match.

Zum Tennistag der Nostalgie gehörte es natürlich für die Turniergilde um Turnierdirektorin Annette Bartsch auch dazu, der Tradition folgend, in weiß angekleidet, die Matches zu organisieren und das Drumherum zu begleiten. Selbst der DTB-Präsident Dietloff von Arnim ließ es sich bei seinem Besuch des Mammutturniers nicht nehmen, dem ausgelobten Dresscode zu folgen.

i Kaffeetafel am "White Day". Martin Gausmann

Damit nicht genug der Verzückung inmitten des Kurviertels: Denn auch die Mehrzahl der Zuschauer erschien auf der HTC-Anlage weiß gekleidet. Alles in allem ein herrliches Bild in den beiden Parks – da konnten auch vereinzelte Regentropfen die tolle Stimmung und die charmante Atmosphäre nicht trüben.

„Viele haben es nicht erwartet, dass wir so nahtlos an alte Zeiten anknüpfen können. Der Rundum-Service auf der Anlage wird von allen hochgelobt.“

Annette Bartsch, Turnierdirektorin der deutschen Tennismeisterschaft der Senioren in Bad Neuenahr

„Viele haben es nicht erwartet, dass wir so nahtlos an alte Zeiten anknüpfen können. Der Rundum-Service auf der Anlage wird von allen hochgelobt“, freute sich dann auch Annette Bartsch. Alte Holzschläger und nostalgisches Schuhwerk auf den Courts gehören bei den Titelkämpfen in diesem Jahr selbstverständlich nicht zur Pflichtausstattung. Ein besonderes Retro gab’s dann doch: Für die 97 Jahre alte Ingrid Hübner, Tennislegende des HTC Bad Neuenahr und x-fache Deutsche Meisterin, war es in der Tat ein Muss, edel in weiß gekleidet und mit nostalgischem Sonnenschirm ausstaffiert, neben dem Centre-Court zu flanieren.

i Für Ingrid Hübner, Tennislegende des HTC Bad Neuenahr und x-fache Deutsche Meisterin, war es ein Muss, edel in weiß gekleidet und mit nostalgischem Sonnenschirm ausstaffiert, neben dem Centre-Court zu flanieren. Horst Bach

Ingrid Hübner rief charmant gekonnt in Erinnerung, wie vornehm es einst mal war, dem „Weißen Sport“ nachzugehen. Begeisternder Szenenapplaus Hunderter Zuschauer war der verdiente Lohn für den Auftritt der Tennis-Lady vom Hockey- und Tennisclub. Um den Rahmen abzurunden: Die gesamte Tennisanlage war schick mit Luftballons dekoriert. Damit nicht genug, und seit Ewigkeiten beim HTC gar keine Frage: Unter den Bäumen neben der Flaniermeile gab‘s Kaffee und Erdbeeren mit Sahne – Erdbeerkuchen durfte selbstredend nicht fehlen.

Erdbeeren mit Sahne sind übrigens eine traditionelle Spezialität und das Markenzeichen beim „Muttertennisturnier“ in Wimbledon. Auch beim Jubiläumsturnier in Bad Neuenahr wurden große Mengen an Erdbeeren und Sahne und Erdbeerkuchen bis zum Abwinken verzehrt. Wenig überraschend: Die süße Verführung und feine Spezialität für Naschkatzen ist seit gefühlten Ewigkeiten ein fester Bestandteil der Erlebniswelt deutsche Tennismeisterschaft beim HTC Bad Neuenahr.

i Eine Rückhand von Nicole Liedtke, Spielerin der Altersklasse 55. Martin Gausmann

Auch sportlich hob sich die erste Woche der „Deutschen“ von den Vorgängermodellen ab. Gut 300 Matches sind bislang bei den „Classics“ gespielt. 16 als Top-, Mit- oder Geheimfavoriten gehandelte Spieler setzten sich bislang die Krone auf. Das Zwischenfazit des Turniers, das bislang mehrere Tausend Zuschauer besuchte, fällt dann auch ausgesprochen positiv aus.

Irmgard Gerlatzka (Tennis-Club Schiefbahn), die Weltmeisterin von 2024, kam ungeschlagen und ohne Satzverlust zum Titelgewinn (Frauen 85). Im Finale ließ die Weltmeisterin ihrer Konkurrentin Elisabeth van Bömmel (MTV Jever) beim 6:2 und 6:2 keine Chance.

Keinerlei Probleme bei seinem Auftritt zum Titelgewinn hatte der mehrfache Deutsche Meister und vielfache Welt- und Europameister Herbert Althaus (Altersklasse 90). Seine Erfolgsbilanz in den Gruppenspielen war beeindruckend und zeigte deutlich, wie dominant Althaus in diesem Jahr auf der Asche von Bad Neuenahr auftrat: 3:0 Matches, 6:0 Sätze und 36:9 Spiele – unter anderem gewann Althaus auch gegen den ältesten Turnierteilnehmer, Hermann Kötting (vereinslos, Jahrgang 1931).

Ein hochklassiges 50er-Finale

In einem hochklassigen und überaus spannenden Finale der Altersklasse 50 setzte sich Lokalmatador Roman Garzorz vom TC Remagen gegen Jörg Suchard (TuS Moitzfeld) in zwei Sätzen (7:6, 6:1) durch. Das Finale entwickelte sich von Beginn an zum wahren Tennis-Krimi auf sehr hohem Niveau. Mal war es Garzorz, der die Akzente in den langen Ballwechseln setzte, bevor dann wieder Suchard dominierte. Zwischenzeitlich zeigten die beiden in ihren Aufschlagspielen Nerven, während sie als Rückschläger dann wieder bestes Tennis boten.

Im Tiebreak des ersten Satzes versetzte Roman Garzorz seinen Konkurrenten beim 7:6 einen Wirkungstreffer. Im zweiten Satz wendete sich dann das Geschehen um rund 180 Grad. Nun war Garzorz klar tonangebend. Der Remagener pumpte Suchard mit Stopps förmlich aus, und gegen die richtig effektiv gespielten Slice-Bälle von Garzorz hatte der Moitzfelder keine Antwort parat.

„Ein Traum von mir ist in Erfüllung gegangen. Ich wollte irgendwann einmal Deutscher Meister werden, heute habe ich es geschafft, das nimmt mir keiner mehr weg.“

Roman Garzorz vom TC Remagen

Roman Garzorz ließ sich nach dem verwandelten Matchball in den roten Sand von Bad Neuenahr fallen und schlug die Hände fast ungläubig vors Gesicht. Dann ging‘s in „seine Box“ zur Familie und Freunden. „Ein Traum von mir ist heute in Erfüllung gegangen. Ich wollte irgendwann einmal Deutscher Meister werden, heute habe ich es geschafft, das nimmt mir keiner mehr weg“, meinte Garzorz.

Im Endspiel Frauen 50 stellte Susi Fortun (TC Leonberg) ihre Ausnahmestellung in der Altersklasse unter Beweis. Im Schnelldurchgang und in zwei Sätzen dominierte die Leonbergerin gegen Sonja Vogt (Tennisclub Bredeney) klar in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:1. „Das Spiel war kein leichtes für mich. Aber ich habe im Finale einfach nur wahnsinnig gut gespielt“, brachte es Fortun auf den Punkt: „Meine druckvolle Vorhand war mal wieder der Schlüssel zum Erfolg.“

i Marc Pradel wurde Deutscher Meister in der Altersklasse 55. Martin Gausmann

Ein Paradebeispiel für bestes Seniorentennis bot auch das Endspiel der Männerklasse 55. Auf Platz zwei im Lennépark boten Marc Pradel (Ratinger Tennisclub) und Martin Lippert (Gladbacher HTC) ein tolles Spiel. Lange Zeit jagten sich Pradel und Lippert mit besten Schlägen und platziert gespielten Bällen. Am Ende jubelte Marc Pradel nach seinem Zwei-Satz-Sieg (6:2, 6:3) über den Titel.

„Das war echt ein schweres Brot für mich. Im ersten Satz habe ich aggressiver gespielt, und im zweiten Satz habe ich ganz einfach auch ein bisschen Glück gehabt“, sagte Marc Pradel.