Tennis: Sabrina Rittberger und Torben Steinorth gewinnen den 24. Rheinland-Cup - Bei den Frauen müssen die Talente früh die Segel streichen Rheinlandcup: Erfahrung setzt sich in Simmern durch – Talente mit bekannten Fußball-Papas 28.10.2024, 16:09 Uhr

i Sabrina Rittberger siegte bei den Frauen. K.F.Schmitt B&P Schmitt. B&P Schmitt

Sabrina Rittberger (27) vom Münchner Sportclub und Torben Steinorth (25) vom badischen TC Weinheim haben den 24. Rheinland-Cup im Tennis im Sportpark Simmern gewonnen. Beim höher dotierten Frauenturnier strich Rittberger 1600 Euro Preisgeld ein, für Steinorth (war schon 2021 Sieger in Simmern) gab es 500 Euro als Siegprämie.

Organisator Lothar Rodenbusch zog nach den vier Tennistagen in Simmern (an zwei Tagen wurde zudem in Waldalgesheim gespielt) ein durchweg positives Fazit: „Das war unglaublicher Sport, vor allem bei den Frauen hatten wir noch nie solch ein Niveau gehabt.

