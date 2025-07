Retten sich Bad Emser Damen 40 aus eigener Kraft?

Während die U18-Nachwuchsteams des Tennis Clubs Blau Weiss Bad Ems als Rheinlandmeister postwendend die Rückkehr in die Rheinland-Pfalz-Liga geschafft haben und auch die Damen verlustpunktfrei den Sprung in die Verbandsliga bewerkstelligen konnten, geht es für die Damen 40 des Renommierklubs aus der Kurstadt am Samstag ab 13 Uhr um den Verbleib in der Süd-West-Liga.

i Nach dem unglücklichen Abstieg kehrte die Bad Emser U18 (von links Yannis Ross, Till Fischer, Bennet Blum, Clemens Müller - ebenfalls eingesetzt wurden Christian Henkel, Robin Rosen, Leif Leukel, Tim Leon Engel, Dominik Equit und Finn Stoter) postwendend in die Verbandsliga zurück. Patrick Friedrich / TC BW Bad Ems

Gegen den Tabellenzweiten TSC Mainz ist das Team um Mannschaftsführerin Tatjana Friedrich gefordert. Um den möglicherweise den Abstieg bedeutenden vorletzten Tabellenplatz noch verlassen zu können, muss gegen den Gast aus der Landeshauptstadt gewonnen werden. Doch das alleine genügt noch nicht zum happy End. Setzt sich Mitkonkurrent TC Niddapark im Parallelspiel gegen Schwarz-Weiss Landau durch, bleiben die Bad Emserinnen in der Tabelle Vorletzte. Dennoch könnte diese Position bedeuten, dass es auch in der kommenden Runde zum tollen Derby gegen den TC Rhein-Lahn Lahnstein kommt. Wenn nämlich aus der Regionalliga kein Absteiger aufzunehmen ist, dann muss lediglich das Schlusslicht die Süd-West-Liga Richtung Oberliga verlassen. Infrage kommt als Regionalliga-Absteiger nur der TCB 2000 Darmstadt, der auf eigener Anlage im direkten Duell mit dem zwei Zähler weniger aufweisenden TC Mengen alles klar machen kann, aber nicht verlieren darf...

i Klassenverbleib verfehlt, statt dessen sogar aufgestiegen: Die U18-Mädels des TC BW Bad Ems (von links Lina Heimer, Julia Weber, Finja Friedrich, Anna Spitz, Ksenia Barth, Carolin Amerkamp - ebenfalls eingesetzt wurde Emma Kliebisch) sind 2026 wieder in der Verbandsliga am Start. Patrick Friedrich / TC BW Bad Ems

Die Herren 40 der Silberauer schließen die Runde in der Regionalliga am Samstag ab 13 Uhr beim saarländischen TC Schmelz ebenso als Staffelsieger ab wie die Herren 50, die 2026 wieder der Regionalliga angehören und die erfolgreiche Runde mit weißer Weste abzuschließen gedenken. Letzter potenzieller Stolperstein für die Truppe von Teamchef Markus Henkel ist ebenfalls am Samstag ab 13 Uhr der Tabellendritte TC SW Landau.

Die RLZ freut sich auf Zusendung Fotos von weiteren Meistern und Aufsteigern. E-Mail: sport.bad-ems@ rhein.zeitung.net