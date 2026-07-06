Sonderlob für Julian Franzmann Regionalligist BW Bad Ems stürmt an die Tabellenspitze Marco Rosbach 06.07.2026, 15:10 Uhr

i Julian Franzmann verdiente sich ein Sonderlob seines Teamchefs, nachdem er in beiden Spielen des TC BW Bad Ems seine Einzel gewonnen hatte und zudem einmal im Doppel erfolgreich war. Andreas Hergenhahn

Der Traumstart ist perfekt: Nach dem hart erkämpften 5:4-Auftakterfolg gegen Reutlingen setzte sich der TC BW Bad Ems nun auch mit 7:2 in Waldau und 6:3 gegen Oberweier durch. Nur ein Team in der Regionalliga der Männer kann da mithalten.

Steuert die Tennis-Regionalliga der Männer im Südwesten einem großen Finale auf der Silberau entgegen? Aktuell sieht es gut aus, wenngleich sich Dennis Gilberg als Mannschaftsführer des TC BW Bad Ems noch gleichermaßen zurückhaltend wie gespannt gibt.







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