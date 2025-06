In Altenkirchen half die ganze Mannschaft mit, um auf der einen Seite die Plätze trocken zu bekommen, um auf der anderen Seite aber auch den Tabellenführer zu stürzen. Auch in Weyerbusch, in Kirchen und beim TC Rosenheim durfte man sich über Punkte freuen.

Verbandsliga

Frauen 30

SG Andernacher TC/Bad Breisig – ASG Altenkirchen 6:0. „Das war heute ein Klassenunterschied“, hielt Natalie Hees von den Altenkirchenerinnen fest. „Wie erwartet war es ein schwerer Gegner, die absolut eine Klasse höher gehören.“ Tatsächlich stehen die Gastgeberinnen mit einer perfekten Bilanz von 10:0 Punkten an der Tabellenspitze. „Jetzt müssen wir sehen, dass wir bei den letzten beiden Spielen doch noch den Klassenerhalt sichern“, so Hees weiter. Die einzelnen Ergebnisse: Nadine Melder – Kerstin Breitenbach 6:1, 6:1; Anne Arenz-Müller – Anna Ott 6:0, 6:1; Katharina Kirschner – Natalie Hees 6:4, 6:3; Sarah Loth – Spielerin unbekannt 1:0 (Aufgabe ASG); Arenz-Müller/Loth – Breitenbach/Ott 6:3, 6:1; Kirschner/Martina Gertzen – Hees/unbekannt 1:0 (Aufgabe ASG).

Männer 40

TV Großlittgen – VfL Kirchen 3:6. Die Siegstädter sind bereit für den großen Showdown am 14. Juni zu Hause gegen Rengsdorf. Nach dem 6:3-Auswärtssieg verbesserte der VfL ihre Bilanz auf 8:0 Punkte und steht nur aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses hinter dem punktgleichen TC Rengsdorf auf Rang zwei. „Trotz einer ersatzgeschwächten Aufstellung und widrigen Wetterbedingungen mit zwischenzeitlicher Regenunterbrechung, konnten wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und das Spiel letztlich souverän für uns entscheiden“, bilanzierte Daniel Heinz, Mannschaftsführer des VfL. Die einzelnen Ergebnisse: Mario Pesch – Tim Lengfeld 5:7, 4:6; Sven Menges – Florian Schnorrenberg 6:4, 4:6, 11:9; Michael Forens – Kai Zimmermann 6:4, 5:7, 14:12; Bernahrd Staab – Andreas Schmitt 0:6, 1:6; Daniel Benz – Daniel Heinz 6:7, 6:2, 8:10; Mark Pardee – Marc Neumann 0:6, 0:6; Menges/Forens – Lengfeld/Neumann 6:4, 5:7, 12:10; Pesch/Benz – Schnorrenberg/Marc Cramer; Staab/Pardee – Zimmermann/Schmitt 1:6, 0:6.

Männer 65

TC Rosenheim – TC Trier 3:3. Aufgrund der Regenfälle unter der Woche wurde das Spiel bereits vorsichtshalber von Mittwochvormittag auf Freitag gelegt. Nach den Einzeln stand es 1:3 aus Sicht der Rosenheimer. „Die anschließenden Doppel konnten dann durch eine kämpferische Leistungssteigerung gewonnen werden. Wir sicherten uns somit einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg“, hielt Karl-Heinz Maag, Mannschaftsführer des TC Rosenheim fest. Weiter geht es am 4. Juni mit einem Auswärtsspiel beim derzeit ungeschlagenen Tabellenführer SG Sp. Simmern/Kirchberg/Rhaunen. Die einzelnen Ergebnisse: Karl-Heinz Maag – Jean-Frank Wagner 3:6, 1:6; Dietrich Malzacher – Günter Feld 4:6, 2:6; Udo Nolde – Erich Porn 7:6, 4:6, 4:10; Harald Hericks – Hermann-Josef Dornoff 4:6, 6:4, 10:2; Malzacher/Nolde – Feld/Porn 1:6, 6:2, 10:7; Maag/Hans-Josef Hombach – Wagner/Dornoff 6:4, 6:2.

Männer 75

VfL Kirchen – Post-SV Koblenz 2:4. Die Nummer eins des VfL konnte durch eine Aufgabe bereits früh das Spitzeneinzel für sich entscheiden. Länger kämpfen musste da die Nummer Zwei, Klaus Engel. Doch auch er siegte dank einer starken Leistung im Champions-Tie-Break. Dies blieben jedoch die einzigen Punkte, sodass der VfL nun bei einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2 Punkten in der Tabelle stehen. Die einzelnen Ergebnisse: Werner Flath – Arnold Wagner 3:0 (Aufgabe Wagner); Klaus Engel – Lutz Krauthakel 6:4, 2:6, 10:7; Günter Hering – Remigius Maurus 0:3 (Aufgabe Hering); Josef Kölzer – Harald Wermann 1:6, 3:6; Flath/Detlef Colberg – Wagner/Krauthakel 2:6, 3:6; Engel/Kölzer – Maurus/Wermann 2:6, 0:6.

Rheinlandliga

Männer

ASG Altenkirchen – TC BW Bad Ems III 5:4. „In der ersten Runde hatten wir nach starkem Regen erst die Besorgnis, dass wir gar nicht mehr spielen können. Aber auch hier half das gesamte Team mit, die Plätze irgendwie trocken zu bekommen. Dafür wurden wir mit zwei Einzelsiegen belohnt“, lote und freute sich ASG-Mannschaftsführer Andrej Schalk. In der zweiten Runde konnte die Nummer eins der ASG, der Niederländer Quinn Groenendijk, deutlich zu Null gewinnen. Julian Krauskopf an der Fünf musste härter arbeiten. Doch auch er sicherte in einem spektakulären Match-Tie-Break, in dem er einen Matchball gegen sich abwehrte, die Punkte für die Gastgeber. Auch wenn zwei Doppel, bei denen mehr drin war, verloren gingen, durfte in der Kreisstadt gefeiert werden. „Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu gewinnen machte mich und das gesamte Team extrem stolz“, so Schalk, der hinzufügte: „Wir sind weiter auf Kurs.“ Die einzelnen Ergebnisse: Quinn Groenendijk – Bennet Blum 6:0, 6:0; Simon Hüttner – Clemens Müller 6:3, 7:6; Ben Louis Terlau – Till Fischer 4:6, 3:6, Andrej Schalk – Ricco Priesteroth 2:6, 1:6; Julian Krauskopf – Julian Kneip 6:2, 3:6, 11:9; Elia Schäfer – Lukas Henkel 1:6, 6:3, 10:4; Groenendijk/Hüttner – Blum/Fischer 6:3, 6:1; Terlau/Schäfer – Müller/Priesteroth 6:7, 0:6; Schalk/Krauskopf – Felix Specht/Kneip 4:6, 4:6.

i Jugendspieler Elia Schäfer war nach einem Einsatz in der zweiten Mannschaft in dieser Woche wieder in der ersten Mannschaft der ASG Altenkirchen gefragt. Sein Einzel konnte er im Champions-Tie-Break für sich entscheiden. Jürgen Augst

Frauen 30

SSV Weyerbusch – TC Mallendarer Berg 4:2. Auch die Weyerbuscherinnen hatten gegen die Mannschaft aus Vallendar mit einer langen Regenunterbrechung von über einer Stunde während der ersten Einzel zu kämpfen. „Dann trocknete es aber gut ab und es ging zügig weiter“, so Desirée Aßenmacher vom SSV. In der Folge entschieden die Gastgeberinnen drei Einzel für sich, sodass ein souveräner Sieg von Aßenmacher und Maren Hänelt im Doppel für den Gesamtsieg reichten. „Insgesamt sind wir froh, dass wir die Spiele trotz des vielen Regens – auch in der Nacht zuvor – durchbekommen haben“, sagte Aßenmacher. Die einzelnen Ergebnisse: Desirée Aßenmacher – Sabine Wächter 6:3, 1:0 (Aufgabe Wächter); Maren Hänelt – Katrin Frank 6:4, 6:2; Kerstin Weyer – Verena Kohlhaas 6:1, 6:7, 13:11; Hanna Sturhan – Ina Joost 3:6, 6:7; Aßenmacher/Hänelt – Frank/Joost 6:2, 6:3; Weyer/Jessica Schneider – Wächter/Karolin Hanschke 2:6, 1:6.

TFR BR Wissen – SV Föhren 2:4. „Das Endergebnis sieht deutlicher aus, als es die einzelnen Spiele tatsächlich waren“, hielt Sabrina Holzer, Mannschaftsführerin der Tennisfreunde, fest und lieferte vielsagend hinterher: „Der Tie-Break war heute definitiv nicht auf unserer Seite.“ Die einzelnen Ergebnisse: Katrin Müller – Dominique Herr 6:2, 6:2, Carolin Nelles – Bianca Braun 6:7, 0:6, Janine Flender – Kristina Esch 7:5, 1:6, 4:10; Andrea Weiland – Julia Holstein 4:6, 1:6; Nelles/Flender – Herr/Braun 3:6, 2:6; Müller/Katrin Konze – Esch/Holstein 6:2, 6:1.

Frauen 40

VfL Kirchen – TC Traben-Trarbach 6:0. „Nach hartem Kampf konnte die an Nummer zwei spielende Anja Heinz ihr Einzel im Champions-Tie-Break mit 10:4 für sich entscheiden“, berichtete VfL-Mannschaftsführerin Heike Schuhen-Sommer. Da auch die weiteren zwei parallel stattfindenden Einzel siegreich gestaltet werden konnten, lagen die Siegstädterinnen bereits komfortabel in Führung. „Dann zwang uns ein Gewitter mit starkem Regen zu einer längeren Spielunterbrechung“, so Schuhen-Sommer. Nachdem die Gegnerinnen das vierte Einzel dann abschenkten, traten sie auch zu den beiden Doppeln nicht mehr an. Somit steht der VfL weiter an der Tabellenspitze. Die einzelnen Ergebnisse: Kerstin Schnorrenberg – Sonja Flüteotte 6:0, 6:0; Anja Heinz – Anke Franzen 6:1, 5:7, 10:4; Heike Schuhen-Sommer – Stephanie Weidig 1:0 (Aufgabe Weidig); Sabrina Stegmaier – Jasmin Münster 6:0, 6:0; die Doppel gingen kampflos an den VfL.