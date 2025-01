Tennis, Australian Open Qualifikation: Modus lässt keine schwache Tagesform zu Daniel Fischer 02.01.2025, 14:41 Uhr

i In der spanischen Hauptstadt Madrid qualifizierte sich Benjamin Hassan im vergangenen Jahr erstmals in seiner Karriere für das Hauptfeld eines ATP Masters Turniers, der zweithöchsten Serie hinter den Grand Slams. Ab kommenden Montag versucht der Neuwieder nun erneut, sich ins Hauptfeld bei den Australian Open zu spielen, um erstmals bei einem Grand Slam Turnier ans Netz gehen zu dürfen. IMAGO/Ricardo Larreina. IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Ab Montag bietet sich dem Tennisprofi Benjamin Hassan die nächste Gelegenheit auf seine erstmalige Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

In Melbourne startet der Neuwieder zum zweiten Mal in seiner Laufbahn in der Qualifikation zu den Australian Open. In nahezu allen Turnierkategorien der ATP World Tour durfte Benjamin Hassan dank seiner starken Leistungen in den vergangenen beiden Jahren mittlerweile bei mindestens einem Turnier im Hauptfeld aufschlagen.

