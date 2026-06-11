Tennis-Oberliga: 
Peter Buhr beweist im Champions-Tiebreak langen Atem
Peter Buhr bewies im Einzel besonderes Durchhaltevermögen und setzte sich mit 11:9 im Champions-Tiebreak durch.
Peter Buhr bewies im Einzel besonderes Durchhaltevermögen und setzte sich mit 11:9 im Champions-Tiebreak durch.
Wolfgang Heil / Archiv

Daumen hoch: Mit dem 4:2-Heimsieg gegen die TSG 46 Mainz-Bretzenheim haben die Herren 80 des TC BW Bad Ems in der Oberliga ein erfolgreiches Heimdebüt hingelegt.

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In der „Freundschaftsrunde“ der Tennis-Oberliga, so bezeichnet Mannschaftsführer Klaus Heydenreich die Spiele, haben die Herren 80 des TC BW Bad Ems beim ersten Saison-Auftritt auf heimischer Anlage das Team der TSG 46 Mainz-Bretzenheim mit 4:2 in die Schranken gewiesen und damit im dritten Anlauf bereits den zweiten Sieg errungen.

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