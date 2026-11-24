Padel ist auf dem Vormarsch und verschärft die Situation im Tennis: Hallen werden umgebaut, Plätze zum Trainieren in der kalten Jahreszeit knapp. Verband und Vereine suchen nach Lösungen und Unabhängigkeit, wie ein Beispiel aus Montabaur zeigt.
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Die Trendsportart Padel erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und ist auf dem Weg dahin, fester Bestandteil im Leben vieler sportbegeisterter Menschen zu werden. Aber welche Auswirkungen hat das auf bereits etablierte Sportarten wie Tennis? Immer mehr Tennishallen werden für viel Geld zu Padelhallen umfunktioniert.