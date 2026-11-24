Chance oder Gefahr für Tennis? Padel-Boom treibt Verband und Vereine in der Region um Tim Jacobi 24.11.2026, 08:00 Uhr

i Padel liegt im Trend, das spüren auch die Tennisvereine im Westerwald und der Region. Trainingsmöglichkeiten in der kalten Jahreszeiten sind zu einem raren Gut geworden. Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn

Padel ist auf dem Vormarsch und verschärft die Situation im Tennis: Hallen werden umgebaut, Plätze zum Trainieren in der kalten Jahreszeit knapp. Verband und Vereine suchen nach Lösungen und Unabhängigkeit, wie ein Beispiel aus Montabaur zeigt.

Die Trendsportart Padel erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und ist auf dem Weg dahin, fester Bestandteil im Leben vieler sportbegeisterter Menschen zu werden. Aber welche Auswirkungen hat das auf bereits etablierte Sportarten wie Tennis? Immer mehr Tennishallen werden für viel Geld zu Padelhallen umfunktioniert.







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