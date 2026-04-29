Die Medenrunde 2026 beginnt mit einer Besonderheit. Viele Teams müssen am langen Mai-Wochenende gleich zweimal ran. Grund sind die frühen Sommerferien. Ein Mal schlagen die Frauen 60 des TC Kirn auf, die in ein Abenteuer starten.
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Die Tennisanlage des TC Kirn erlebt am Samstag ab 13 Uhr eine Premiere: Erstmals geht es auf dem Loh um Regionalliga-Punkte. Die Frauen 60 des TC Kirn empfangen als Aufsteiger den TC Liederbach.„Natürlich ist die Regionalliga eine riesige Herausforderung für uns.