Medenrunde startet Ohne Druck geht TC Kirn die große Herausforderung an Olaf Paare 29.04.2026, 15:03 Uhr

i Als Meister der Oberliga starten die Frauen 60 des TC Kirn nun in das Abenteuer Regionalliga. Der große Zusammenhalt ist eine der Stärken der Kirnerinnen. Lothar Weber

Die Medenrunde 2026 beginnt mit einer Besonderheit. Viele Teams müssen am langen Mai-Wochenende gleich zweimal ran. Grund sind die frühen Sommerferien. Ein Mal schlagen die Frauen 60 des TC Kirn auf, die in ein Abenteuer starten.

Die Tennisanlage des TC Kirn erlebt am Samstag ab 13 Uhr eine Premiere: Erstmals geht es auf dem Loh um Regionalliga-Punkte. Die Frauen 60 des TC Kirn empfangen als Aufsteiger den TC Liederbach.„Natürlich ist die Regionalliga eine riesige Herausforderung für uns.







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