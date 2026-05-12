Guckheim bleibt auf Kurs Oberliga-Aufsteiger Eitelborn bewahrt sich Zuversicht Marco Rosbach 12.05.2026, 14:29 Uhr

i Vielleicht sei die Oberliga „eine Nummer zu groß" für ihr Team, sagt Ute Gilberg. Sie und die Frauen 50 des TC Eitelborn bleiben aber zuversichtlich. Andreas Hergenhahn

Zwei der drei Westerwälder Mannschaften in der Tennis-Oberliga gingen leer aus, haben aber schon am Feiertag die Chance, es besser zu machen. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel bleiben Guckheims Männer 30 auf Kurs.

In der Tennis-Medenrunde geht es Schlag auf Schlag. Einige Mannschaften aus dem Westerwald haben bereits drei Spieltage hinter sich. Bereits am Donnerstag stehen für die Frauen 40 des Herschbacher TC (10 Uhr gegen 1. TC Otterberg) und die Frauen 50 des TC Eitelborn (10 Uhr gegen TC Rot-Weiss Neustadt) die nächsten Heimspiele in der Oberliga auf dem Programm.







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