Der Startschuss zur Tennis-Medenrunde fällt, doch nur wenige Teams aus Birkenfeld sind in hohen Ligen vertreten. Der TV Vollmersbach stellt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die am höchsten angesiedelten Manschaften.
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Am Wochenende beginnt die Tennis-Medenunde. Natürlich sind auch in dieser Saison wieder einige Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld vertreten, allerdings spielen nur wenige höherklassig. Bei den „Aktiven“, also den Teams, die nicht im Jugendbereich oder den Altersklassen vertreten sind, ist die B-Klasse die höchste Liga, in der ein BIR-Verein bei den Männern vertreten ist.