Tennis-Medenrunde beginnt Nur wenige höherklassige Teams aus dem Kreis Birkenfeld Sascha Nicolay 29.04.2026, 11:58 Uhr

i Jens Bartholomes startet mi seinem TV Vollmersbach in dieser Saison in der B-Klasse. Am 1. Mai steht für das TVV-Team die erste Partie in Bad Kreuznach auf dem Programm. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Startschuss zur Tennis-Medenrunde fällt, doch nur wenige Teams aus Birkenfeld sind in hohen Ligen vertreten. Der TV Vollmersbach stellt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die am höchsten angesiedelten Manschaften.

Am Wochenende beginnt die Tennis-Medenunde. Natürlich sind auch in dieser Saison wieder einige Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld vertreten, allerdings spielen nur wenige höherklassig. Bei den „Aktiven“, also den Teams, die nicht im Jugendbereich oder den Altersklassen vertreten sind, ist die B-Klasse die höchste Liga, in der ein BIR-Verein bei den Männern vertreten ist.







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