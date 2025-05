Regen, Sturm, Unwetter erschwerten auch im Kreis Altenkirchen die Bedingungen beim Auftakt-Wochenende der Freiluft-Medensaison 2025. Während am Sonntag alle Spiel über die Bühne gehen konnte, wurde das Spiel der Männer 55 in Betzdorf nach den Einzeln abgebrochen. Ein Nachholtermin steht schon fest. Insgesamt verlief das Wochenende aus AK-Sicht bei nur einem Sieg wenig erfolgreich.

Rheinlandliga

Männer

ASG Altenkirchen – TC Neumagen-Dhron 2:7. Bei der Rückkehr in die Rheinlandliga musste sich der Aufsteiger aus der Kreisstadt am Ende deutlich geschlagen geben. „In den einzelnen Spielen war mehr drin, als es das Ergebnis erhahnen lässte“, schätzt ASG-Mannschaftsführer Andrej Schalk ein. Dennoch schätzen die ASG-Spieler das Ergebnis realtistisch ein. „Gegen die vermutlichen Aufsteiger ist das Ergebnis letztlich nicht überraschend und in Ordnung“, so Schalk, der mit seinen Teamkollegen nun schon auf das kommende Wochenende vorausblickt: „Dann geht es in Remagen noch einmal gegen einen Aufstiegskandidaten. Hier wird es wieder wichtig sein, so viele Punkte wie möglich, die uns nachher zum Klasssenerhalt helfen, mitznuhemen.“ Die einzelnen Ergebnisse: Simon Hüttner – Raimo Wöhl 7:5, 6:3; Ben Louis Terlau – Philipp Michels 6:7, 2:6; Andrej Schalk – Nick Mentgen 1:6, 4:6; Julian Krauskopf – Niko Mehn 1:6, 3:6; Elia Schäfer – Niklas Wichterich 3:6, 5:7; Moritz Volk – Max Bohl 4:6, 6:4, 7:10; Hüttner/Terlau – Michels/Mentgen 7:6, 2:6, 6:10; Schalk/Schäfer – Wöhl/Bohl 1:6, 0:6, Krauskopf/Volk – Herz/Mehn 6:4, 6:4.

Männer 50

TC BW Bad Ems II – VfL Kirchen 5:4. „Gegen stark aufspielende Gastgeber“, so der Kirchener Mannschaftsführer Jens Spornhauer, reichte es nicht für einen Auswärtspunkt. „Nach den Einzeln wären drei Doppelsiege für einen Auswärtssieg nötig gewesen“, so Spornhauer. Am Ende konnten die Kirchener Männer 50 jedoch nur zwei Doppel für sich entscheiden. „Das dritte Doppel blieb nach einem engen ersten Satz dann bei den Bad Emsern“, berichtet Spornhauer, der in diesem dritten Doppel an der Seite von Michael Weber spielte, abschließend. Die einzelnen Ergebnisse: Markus Rosss – Andreas Schmitt 1:6, 0:6; Knut Eiler – Michael Koehler 7:6, 6:3; Patrick Heitz – Jens Spornhauer 6:1, 4:6, 10:7; Björn Spukmann – Thomas Müller 6:4, 6:1; Guenther Leukel – Heiner Kölzer 6:2, 6:0; Michael Jezek – Michael Weber 0:6, 0:6; Ross/Spürkmann – Marco Bierbaum/Koehler 6:4, 4:6, 4:10; Eiler/Murat Yüksel – Schmitt/Müller 1:6, 1:6; Heitz/Leukel – Spornhauer/Weber 7:6, 6:2.

Männer 55

SG Bad Marienberg/Betzdorf – TC Vallendar 83 abgebrochen. Vier Einzel waren gespielt, da musste die Begegnung aufgrund der Unwetter am Samstagnachmittag abgebrochen werden. „Nachdem die EInzeln zwei und vier klar gewonnen werden konnten, mussten wir die Partien an eins und dreiebenso klar dem Gast überlassen“, berichtet Martin Rodi, verletzter Mannschaftsführer der SG. Das Nachholen der Doppel könnte beim Ausweichtermin, Samstag, 31. Mai (10 Uhr) zu einem Problem für die Gastgeber werden, wie Rodi erklärt: „Vallendar war am Samstag mit großen Lücken aus der Meldeliste angereist. Diese Lücken könnten nachrückende Spieler am Ersatztermin schließen.“

Frauen 30

TC Mallendarer Berg – TFR BR Wissen 6:0. Die Gastgeberinnen waren für die Aufsteigerinnen eine Nummer zu groß. Einzig Christina Böhmer schnupperte im Tie-Break kurz an einem Satzgewinn. Ansonsten waren die Durchgänge recht deutlich zugunsten der TC-Spielerinnen ausgefallen. Die einzelnen Ergebnisse: Sabine Wächter – Katrin Müller 6:2, 6:2; Katrin Frank – Sabrina Holzer 6:3, 6:2; Verena Kohlhaas – Carolin Nelles 6:1, 6:3; Ina Joost – Christina Böhmer 6:1, 7:6; Wächter/Kohlhaas – Müller/Katrin Konze 6:2, 6:3; Frank/Joost – Holzer/Nelles 6:3, 6:0.

TC Asbach – SSV Weyerbusch 4:2. „Leider hat es nicht für einen Punkt gereicht“, hielt Desirée Aßenmacher, Mansnchaftsführerin des SSV, fest. Kerstin Weyer, die Nummer drei der Weyerbuscher Setzliste, musste im Einzel pausieren, „sodass aufgerückt werden musste“, so Aßenmacher, die selbst im Doppel pausierte. So kamen alle Spielerinnen am Auftaktwochenende zum Einsatz. Die einzelnen Ergebnisse: Maja Ehses – Desirée Aßenmacher 6:2, 6:3; Anke Müller – Maren Hänelt 1:6, 4:6; Daniela Salz – Hanna Sturhan 6:1, 6:0; Lena Scholten-Traut – Anna-Lena Pfeiffer 6:1, 6:4; Ehses/Kirsten Bungarten – Kerstin Weyer/Sturhan 6:1, 6:2; Salz/Maren Simon-Marx – Hänelt/Jessica Schneider 5:7, 6:1, 7:10.

Frauen 40

TC Prüm – VfL Kirchen 2:4. Beim Auswärtsspiel sah es für die Liga-Neulinge aus Kirchen zunächst nicht gut aus, gingen die beiden ersten Einzel mit Sabine Laux (im Champions-Tie-Break) und Heike Schuhen-Sommer (zwei Sätze bis sieben) doch knapp verloren. Nach den beiden weiteren Einzel gingen die VfL-Spielerinnen allerdings mit einem Unentschieden in die Doppel, die dann die Entscheidung für die Gäste brachten. „Ein wunderbarer Auftakt für uns“, bilanzierte Schuhen-Sommer. Die Mannschaftsführerin, die ihr Doppel an der Seite von Nicole Schläger gewann, freute sich, dass die Aufstellung gut gewählt war. „Das, was wir uns gedanklich dabei gedacht hatten, ist aufgegangen“, so die VfL-Akteurin. Das Spiel musste aufgrund eines schweren Gewitters zwischenzeitlich unterbrochen werden, eine Fortsetzung stand in der Schwebe. „Wir konnten dann aber doch weitermachen, da die Plätze relativ schnell abgetrocknet sind“, so Schuhen-Sommer, die abschließend betont: „So zu starten hat für uns eine gute Bedeutung.“ Die einzelnen Ergebnisse: Anna-Maria Piol – Kerstin Schnorrenberg 2:6, 1:6; Ulrike Kling – Sabine Laux 6:4, 1:6, 11:9; Kerstin Kinne – Nicole Schläger 4:6, 2:6; Simone Horper – Heike Schuhen-Sommer 7:5, 7:6; Piol/Kling – Schnorrenberg/Stegmaier 1:6, 6:7; Kinne/Horper – Schläger/Schuhen-Sommer 1:6, 4:6.