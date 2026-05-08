Die sofortige Tabellenführung der Männer 60 des TC Hambachtal war das Highlight beim Start in die Tennis-Medenrunde aus Sicht des Kreises Birkenfeld. Doch es gab auch noch andere positive Resultate.
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Die Medensaison im Tennis hat begonnen und die Männer 60 des TC Hambachtal präsentieren sich gleich in Topform. Sie haben sich in der Rheinlandliga gleich mal an die Tabellenspitze geschwungen. Nichts zu holen war dagegen für die Frauen 40 des TuS Kirschweiler in der gleich hohen Spielklasse.