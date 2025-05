Die Medenrunde kommt langsam auf Touren. Am Wochenende steigen in den höheren Ligen auch die letzten Westerwälder Mannschaften in den Spielbetrieb ein. Andere Teams standen bereits zweimal auf dem Platz – und das teilweise sehr erfolgreich.

Am zweiten Spieltag der Medenrunde zeichnen sich in manchen Tennisklassen schon erste Trends ab. So haben die Männer 50 des TC Mittelwald ihren Auftaktsieg in der Verbandsliga bestätigt. Die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbacher TC gingen im ersten Spiel nach ihrer Rückkehr in der Oberliga leer aus.

Oberliga

Männer 30, SG Guckheim/Herschbacher TC – HTC Bad Neuenahr 1:8. Sie sind wiedergekommen, um zu bleiben, der Auftakt der Spielgemeinschaft aus Herschbach und Guckheim in der Oberliga brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. „Ein 4:5 oder 3:6 wäre insgesamt möglich gewesen“, sagte Spitzenspieler Niklas Wörsdörfer, stellte aber zugleich klar: „Nichtsdestotrotz waren wir auf einigen Positionen nahezu chancenlos und haben gegen einen sehr guten Gegner hochverdient verloren.“ Jetzt gelte es „weiterzumachen und unsere Punkte gegen andere Mannschaften zu holen“, so Wörsdörfer, der sein Einzel gegen Philipp Gödtel genauso im Match-Tiebreak (7:5, 2:6, 5:10) verlor wie an Position zwei Alexandar Spassov gegen Philipp Michels (3:6, 7:6, 10:12). Fabian Ibel, Philipp Tworeck und Mike Sattler unterlagen jeweils in zwei Sätzen, den einzigen Punkt holte Alexander Fein gegen Gerrit Frisch (6:0, 6:1). Die Doppel gingen dann wieder an die Gäste.

Verbandsliga

Männer 50, TC Bürgerweide Worms – TC Mittelwald Montabaur 4:5. Von einem „unerwarteten Auswärtssieg“ berichtete Mittelwald-Kapitän Christian Bäcker nach dem Erfolg in Worms, durch den sein Team zugleich die Tabellenführung übernommen hat. „Zu den Helden des Spieltages wurde das Duo Karsten Wagner/Mike Witzel“, sagte Bäcker. Die beiden hätten im entscheidenden Doppel „zunächst einen Matchball abgewehrt und anschließend den Match-Tiebreak gewonnen“, so der Kapitän. Die weiteren Punkte holten Wagner, Marco Orthey und Marc-Oliver Klein im Einzel sowie Orthey und Klein im Doppel.

Männer 55: HTC Bad Neuenahr – SG TC/Spfr Höhr-Grenzhausen/Nauort 6:3. Michael Steuler (6:2, 6:4 gegen Frank Braun) und Peter Sommer (7:6, 6:2 gegen Martin Schwickerath) hielten bei den Gästen aus Höhr-Grenzhausen und Nauort durch ihre Siege im Einzel die Hoffnung hoch. Doch dann folgte in den Doppeln nur noch ein Punkt durch den Erfolg von Kapitän Mimmo Marescalco und Dietmar Pieler gegen Ralf Mergenthal und Christoph Stockhausen (4:6, 5:7). Das reichte nicht.

Männer 75: SG Koblenz Asterstein/VfR Koblenz/Höhr-Grenzhausen – TC Neuwied 0:6. Gegen die Mannschaft aus Neuwied hatten die Kombinierten aus Koblenz und Höhr-Grenzhausen nichts zu bestellen. Alle Spiele gingen in zwei Sätzen an die Gäste.

Frauen 30: TV Guckheim – SG Andernacher TC/Bad Breisig 1:5. Nach dem Remis gegen Metternich/Lahnstein zum Auftakt gab’s für die Guckheimerinnen am zweiten Spieltag eine klare Niederlage. Den einzigen Punkt holte Spitzenspielerin Julia Bonath, die sich im Match-Tiebreak gegen Nadine Melder behauptete (6:4, 1:6, 10:1). „Die Gegner waren sehr stark, sodass das Spiel mit 1:5 verloren wurde“, sagte Guckheims Spielführerin Carolin Mohr, die ihrem Team gegen Andernach fehlte.

Frauen 50: TC Sessenhausen – TC Eitelborn 0:6. Das Westerwälder Duell fand in den Gästen aus Eitelborn einen klaren Sieger. „Es war wie erwartet“, sagte Sessenhausens Mannschaftsführerin Heike Seidel. „Teilweise waren es enge Matches, aber der letzte Punkt ging immer an den Gegner. Wir haben unser Bestes gegeben und versuchen es in den nächsten Spielen erneut.“ Eitelborns Ute Gilberg meinte: „Das war schon unser drittes Spiel in Sessenhausen, und wir haben dort immer gut gespielt. Wir waren zufrieden mit unseren Spielen, so kann es weitergehen.“ Die Ergebnisse: Heike Seidel – Ute Gilberg 5:7, 2:6; Ingeborg Thomae – Marion Hepfer 4:6, 0:6; Martina Benner – Simone Wernecke 0:6, 1:6; Annedore Schäfer-Bösch – Bettina Brendler 1:6, 1:6; Seidel/Thomae – Hepfer/Liessner 1:6, 2:6; Brigitte Parsche/Benner – Wernecke/Brendler 6:3, 1:6, 3:10.

SW Montabaur und Herschbach steigen ein

Für zwei Verbandsliga-Mannschaften geht es zum ersten Mal um Punkte. Die Frauen 40 des Herschbacher TC empfangen am Samstag (13.30 Uhr) den TC Roscheid, der sein erstes Spiel mit 6:0 gegen den TC Metternich gewinnen konnte. „Unsere Mannschaft ist prinzipiell unverändert, wobei wir in diesem Jahr ja wieder nur eine Vierermannschaft sind“, sagt Herschbachs Mannschaftsführerin Tatjana Ebenig. „Wir geben wie immer unser Bestes und schauen, wo die Reise hingeht.“

Ebenfalls vor ihrem ersten Aufschlag stehen die Männer 55 des TC SW Montabaur, die am Samstag (13.30 Uhr) zu Hause auf den TC Güls treffen. Die Gäste waren bereits vergangenes Wochenende im Einsatz und unterlagen knapp dem TC Oberfell (4:5). „Wir freuen uns über die Verstärkung durch Dirk Grünewald und sind sicher, dass wir gut aufgestellt sind“, sagt Montabaurs Kapitän Ralf Kleinheinrich, der es bedauert, dass sein Team nur vier Spiele bestreitet. „Im letzten Jahr wurden wir immerhin Gruppenzweiter, was uns wenige zugetraut haben.“