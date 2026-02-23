Ladies Open in Altenkirchen Noma Noha Akugue bringt Julia Avdeevas Serie zum Reißen René Weiss 23.02.2026, 13:31 Uhr

i Präsentiert stolz den Siegerpokal: Die 22-jährige Hamburgerin Noma Noha Akugue ist die Siegerin der Rewe Petz Ladies Open 2026 in Altenkirchen. René Weiss

Zweimal in Folge konnte sie den Pokal in die Höhe reißen – in diesem Jahr war kein Vorbeikommen an einer 22-jährigen Hamburgerin. Noma Noha Akugue jubelte nach einem Finalsieg gegen Julia Avdeeva und blickt nun gespannt auf die Weltrangliste.

Noma Noha Akugue dürfte am Montag einen gespannten Blick auf die Tennis-Weltrangliste geworfen haben, die immer zu Wochenbeginn mit Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse veröffentlicht wird. 75 Punkte hat sich die Hamburgerin am Sonntag neben Siegerpokal und einem Preisgeld in Höhe von rund 8200 Euro bei den Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen verdient.







