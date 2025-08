Wenn man ungeschlagen durch die Saison spaziert, dann kann man von einem verdienten Meister sprechen. Die Frauen 40 des TC Niederschelderhütte darf in der kommenden Saison in der Rheinlandliga ran.

Spannend blieb es bis zum letzten Match, dann war der Erfolg aber unter Dach und Fach: Die Frauen 40 des TC Niederschelderhütte haben sich den Meistertitel in der A-Klasse gesichert.

Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft des Tennisclubs zum zweiten Mal den Aufstieg in die A-Klasse gepackt. Beim ersten Mal war man nach mehreren knappen Ergebnissen abgestiegen, deshalb war für 2025 zunächst der Klassenverbleib als Saisonziel ausgegeben worden. Irgendwann aber zeichnete sich ab: Es ist sogar noch viel mehr drin für die Mannschaft von Trainer Heiner Kill.

Erst die letzten Doppel entscheiden die Meisterschaft

Zum Auftakt der Saison im Bezirksverband Rheinland gab es zunächst ein hart erkämpftes Unentschieden beim TC Metternich. Gegen die Mannschaften aus Bad Marienberg und Niederelbert folgten dann zwei Siege: jeweils mit 4:2. Äußerst eng ging es wiederum bei den Frauen 40 des SSV Weyerbusch zu: Bei teils widrigen Bedingungen wurde ein Unentschieden errungen. Der mit 5:1 höchste Sieg der Saison folgte in der vorletzten Begegnung gegen Koblenz-Karthause.

Damit war die Mannschaft bis dato ungeschlagen, dennoch war klar: Im letzten und entscheidenden Spiel konnte nur ein Sieg die Meisterschaft sichern. Beim Heimspiel gegen den TC Siershahn stand es nach den Einzelmatches 2:2 – also musste in der „Zitter-Disziplin“ Doppel zwei Siege her. Und das gelang tatsächlich, sodass Niederschelderhütte in der Gesamtabrechnung haarscharf die Nase vorne hatte und jubeln konnte. Die Spielerinnen des TC in dieser Saison waren: Elke Kill, Nadine Buderath, Bettina Gronemeyer, Julia Kreß, Sarah Hartmann, Kerstin Elzner und Iris Bürger.