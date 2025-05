Das Frankreich-Abenteuer hat für Benjamin Hassen vielversprechend begonnen. Nach einem erfolgreichen Turnier in Bordeaux kämpft der Neuwieder Tennisprofi jetzt um die Qualifikation für die French Open.

Tennisprofi Benjamin Hassan aus Neuwied hat es beim enorm stark besetzten ATP Challenger 175 (höchste Kategorie) im französischen Bordeaux bis ins Viertelfinale geschafft. In der Runde der letzten acht unterlag der Neuwieder in einem unterhaltsamen und hochklassigen Match dem Australier Rinky Hijikata (ATP Rang 82) mit 4:6 und 6:7.

Zuvor hatte Hassan im Achtelfinale gegen den Bosnier Damir Dzumhur (ATP Rang 69, ehemalige Nummer 23 der Weltrangliste) trotz eines Satzrückstands mit 3:6, 6:3 und 6:1 gewonnen. Nie konnte der 30-jährige Profi zuvor einen in der Weltrangliste besser platzierten Spieler schlagen.

In dieser Woche geht es für den Neuwieder Hassan bereits in der Qualifikation zu den French Open weiter. In Roland Garros versucht der Deutsch-Libanese vom Rhein, sich erstmals für ein Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier qualifizieren. Dazu muss Hassan drei Runden überstehen.