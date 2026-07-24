Top-Turnier in Bad Breisig Neuling und alter Hase haben beim TC alles im Griff Stefan Lebert 24.07.2026, 11:51 Uhr

i Gut gelaunt vor dem internationalen Tennisturnier des TC Bad Breisig: Turnierdirektorin Katharina Sitko und Turnierleiter Horst Kelling. Stefan Lebert

Tennis der Spitzenklasse in Bad Breisig: Internationale Senioren messen sich vom 2. bis 9. August in elf Altersklassen. Überraschungen und hochkarätige Matches inklusive. Wer wird am Ende triumphieren?

Sie strahlt und verbreitet großen Optimismus: Katharina Sitko ist die Turnierdirektorin des internationalen Tennis-Seniorenturniers des TC Bad Breisig, das vom 2. bis zum 9. August auf der Anlage beim TC in der Brunnenstraße über die Bühne geht. Sitko hat diese Aufgabe zum ersten Mal inne, und nun, gut eine Woche vor dem Turnierbeginn, ist sie froh, dass alles läuft.







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