Pilates-Kurs auf Centre-Court Neues Orga-Team lockt auch neben dem Platz mit Events Klaus Reimann 02.02.2026, 16:59 Uhr

i Der Tscheche Matthew Donald setzte sich in der Qualifikation durch und steht im Hauptfeld der Koblenz Tennis Open. René Weiss

Das Challenger-Turnier in Koblenz lockt mit gesenkten Preisen und Nachwuchstalenten auf den Platz. Trotz weniger Preisgeld hofft das neue Orga-Team auf steigendes Zuschauerinteresse. Wird es gelingen?

Montagvormittag, Tag zwei der Koblenz Tennis Open 2026. Der gute Tennissport, der auch in diesem Jahr wieder geboten wird, will so gar nicht korrespondieren mit den nur spärlich besetzten Rängen. Vivien Hild, Pressesprecherin des Turniers, treibt das noch nicht die Sorgenfalten auf die Stirn.







Artikel teilen

Artikel teilen