Das Challenger-Turnier in Koblenz lockt mit gesenkten Preisen und Nachwuchstalenten auf den Platz. Trotz weniger Preisgeld hofft das neue Orga-Team auf steigendes Zuschauerinteresse. Wird es gelingen?
Lesezeit 2 Minuten
Montagvormittag, Tag zwei der Koblenz Tennis Open 2026. Der gute Tennissport, der auch in diesem Jahr wieder geboten wird, will so gar nicht korrespondieren mit den nur spärlich besetzten Rängen. Vivien Hild, Pressesprecherin des Turniers, treibt das noch nicht die Sorgenfalten auf die Stirn.