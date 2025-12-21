Turnier Anfang Februar fix Neues Duo stellt die Koblenz Tennis Open auf die Beine Daniel Fischer 21.12.2025, 13:08 Uhr

i Die Agentur „The Noir Line“ um Birgit Bach (links) und Johanna Strelow übernimmt die Veranstaltung der Koblenz Tennis Open. Tim Hard Media

Die Eventagentur The Noir Line stellt die Koblenz Tennis Open auf die Beine – und hat nicht allzu viel Zeit bis Anfang Februar. Aber dieser Herausforderung stellen sich Birgit Bach und Johanna Strelow. Der Koblenzer Oberbürgermeister begrüßt das.

Lange Zeit sah es nicht sonderlich gut aus, doch nun ist klar: Die Koblenz Open im Tennis finden auch zu Beginn des kommenden Jahres ihre Fortsetzung. Vom 1. bis 8. Februar wird beim größten internationalen Hallen-Turnier Deutschlands einmal mehr hochklassiger Tennissport in der EPG Arena geboten.







