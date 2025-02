Rewe Petz Ladies Open Nastasja Schunk eröffnet Abendsessions in Altenkirchen Fabian Weber 10.02.2025, 15:46 Uhr

i Aus der Wildcard wird ein Haupftfeldplatz in der Abendsession: Die 21-jährige Nastasja Schunk trifft im ersten Abendspiel am Dienstag auf eine Mitfavoritin. Weiss René. René Weiss

Die Auslosung der Hauptrundenspiele bei den Rewe Petz Ladies Open 2025 beschert dem Publikum bereits einige hochklassige Duelle. Besonders die Abendspiele werden für die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis.

Nastasja Schunk stand erst wenige Sekunden im Turnierbüro, da erfuhr sie bereits die erste Überraschung. „Du darfst am Dienstag in der Abendsession spielen“, überbrachte Turnierdirektor Razvan Mihai die frohe Kunde an die 21-Jährige. Ab diesem Dienstag, wenn bei den Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen die 1.

