Die Spvgg Nahbollenbach hat die gelbe Filzkugel wieder fliegen lassen. Die Tennis-Medenrunde füllte wieder einmal die Anlage des Vereins an der Michelswies’.

Am erfolgreichsten spielte in dieser Saison dem Team der Männer 50. 14:0 Punkte bedeuten für das Team von Dietmar Mrogenda die weiße Weste, die Männer 50 dürfen sich nun hochverdient über den Aufstieg in die A-Klasse freuen.

Verbandsligaluft wehte bei den Spielen der Männer 70 und 75 durch die Michelswies. Die beiden am höchsten spielenden Teams des Vereins, die von Dieter Ackermann angeführt wurden, landeten jeweils auf einem sehr respektablen dritten Platz und buchten somit ihre Tickets für ein weiteres Jahr in der Verbandsliga.

Schwierig war die Saison für die Männer 65 in der B-Klasse. Beim TC Hackenheim gelang ein Auswärtspunkt, der aufgrund starker Konkurrenz in diesem Jahr der einzige blieb. Dabei bleibt zu erwähnen, dass das Team von Dieter Zuck am ersten Spieltag dem späteren Meister Sohren-Büchenbeuren ordentlich Paroli bot. Drei Spiele wurden erst im Champions-Tiebreak entschieden, alle drei gingen verloren. Der Abstieg war nicht zu verhindern.

Mittlerweile eine feste Institution in der Tennis-Abteilung der Spvgg Nahbollenbach ist das eingeschworene Team der Männer 40 um Mike Schönig. Das Team durfte gegen Simmertal und Bad Kreuznach Siege feiern und belebte damit auch sportlich das Vereinsleben. 5:7 Punkte zeugen von einer stabilen Saison.

Die Heimstätte der SG 30 TC Kirn/Nahbollenbach lag in diesem Jahr auch in der Michelswies. Die Mannschaft spielte lange Zeit um den ersten Platz in der A-Klasse mit. Am letzten Spieltag verhinderte allerdings die einzige Saisonniederlage die Meisterschaft. So wurden die Männer von der Nahe vom Team aus Igel noch überholt. Ein starker zweiter Platz zeugt allerdings von der großen Qualität des Kaders und ausgezeichneten Leistungen.

Vor der Saison entschieden sich die Abteilungsverantwortlichen, die bisher so erfolgreiche Männermannschaft neu in der untersten Klasse starten zu lassen. In den vergangenen Jahren wurde in diesem Bereich sogar A-Klassen-Tennis geboten. Personelle Fluktuation und Umbrüche beendeten jedoch vorläufig den Höhenflug des Männertennis in Nahbollenbach. Dem neuformierten Team um Kapitän Felix Reichel gelang ein sehr starker zweiter Platz mit 8:2 Punkten. Lediglich das Spiel gegen den Ligaprimus und Aufsteiger Baumholder endete mit einer Niederlage. Die Basis für gutes Männertennis im Verein ist wieder gelegt, hier kann man in den nächsten Jahren wieder ein erfolgshungriges Team erwarten.

Eine Konstante des Klubs bilden die Frauen 50, die in diesem Jahr in der B-Klasse auf Punktejagd gingen. Brigitte Konrad und ihr Team belegten mit 6:6 Punkten den dritten Platz der Liga. Dabei schlossen sie die Saison mit einem starken 5:1-Sieg gegen die Frauen des TC Simmertal ab.

Nach dem Aufstieg der Vorsaison ging es sowohl für die Frauen 30, die mit dem TC Idar-Oberstein eine SG bilden und für die Jungen 18 wieder nach unten. Die Rheinlandliga war für das 30er Team um Mannschaftsführerin Jessica Michels in dieser Saison eine zu hohe Hürde. Trotzdem bleibt der Mannschaft die Erfahrung, auf einem sehr hohen Niveau ihr Können gezeigt und in vielen Partien gut mitgehalten zu haben. Eine Rückkehr in diese Klasse ist damit nicht ganz unwahrscheinlich.

Nach starker Vorsaison war für die Jungs 18 der Nahbollenbacher in der A-Klasse nichts zu holen. Ohne Chance verabschiedete sich das Team als Tabellenletzter von Gegnern wie Vallendar, Lahnstein und Bad Kreuznach. Einen Sieg im Einzel feierten in dieser Saison Lennard Steinbach und Lennart Schönig. Das Doppel Arne Kryschik und Lennard Steinbach steuerte einen weiteren Punkt bei.

Gefestigt und eingespielt präsentierte sich das Jugendteam der Mädchen 18 in der Saison. Eine ausgeglichene Punktebilanz führte zu Platz vier in der B-Klasse. Dabei erwies sich Minou Mrogenda als Doppelspezialistin. Vier Doppelsiege errang die Nahbollenbacherin hier.

