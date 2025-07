Das lange Warten hat ein Ende: Mit der Eröffnungszeremonie am Dienstag um 17 Uhr auf dem Center Court und dem Turnierbeginn am selben Tag kehren die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Tennis bis zum 3. August nach sechs Jahren auf die Anlage des HTC Bad Neuenahr zurück.

„Es ist eine gespannte Vorfreude. Auf der einen Seite gibt es noch viel zu tun bis zum Turnierstart. Auf der anderen Seite freuen wir uns unheimlich viele altbekannte Gesichter aus den früheren Jahren endlich wiederzusehen und hoffentlich ein tolles Event bieten zu können“, gibt Turnierdirektorin Annette Bartsch wenige Tage vor dem Turnierstart einen Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt.

Senioren-DM war von 1953 bis 2019 immer in Bad Neuenahr

Zur insgesamt 70. Auflage des Turniers kehrt die Deutsche Seniorenmeisterschaft (DSM) an den Ort zurück, der mit diesem Turnier unmittelbar verbunden ist. Die ersten 66 Auflagen fanden allesamt in Bad Neuenahr statt, bis die verheerende Flut 2021 die Anlage des HTC vollständig zerstörte. Vier Jahre später, in denen das Turnier in Ingelheim ausgerichtet wurde, ist die DSM zurück in ihrer „Heimat“.

Nicht nur die traumhafte Anlage inmitten des Lenné-Parks und des Kaiser-Wilhelm-Parks musste in dieser Zeit komplett neu aufgebaut werden. Auch das Turnier musste nahezu von Null auf neu gedacht werden. „Wir mussten nahezu alles neu anschaffen. Jede Kordel und jedes Schild musste neu gedacht und hergestellt werden. Auch jetzt fallen hier und dort noch Ecken auf, in denen noch etwas gemacht werden muss. Daher werden wir sicherlich bis zuletzt beschäftigt sein, um alles so gut wie möglich herzurichten“, erklärt Bartsch.

„ Die Aktiven freuen sich, zurückzukommen, und wir freuen uns auf tolle zwei Wochen.“

Annette Bartsch, Turnierdirektorin

In die nervenaufreibende Vorbereitung der letzten Tage mischt sich große Vorfreude. Vor der Flut, aber auch im Jahr davor, als Corona eine Austragung unmöglich machte, waren die Meisterschaften schon vorbereitet, ehe die Turniere aus den besagten Gründen doch nicht stattfinden konnten. Nun kann der HTC nach der schweren Zeit zeigen, was Verein, Stadt, Anlage und Turnier schon wieder zu bieten haben. „Ein solches Turnier, das ehrenamtlich organisiert wird, lebt vom positiven Rücklauf. Daher war es auch in Hinblick auf das Turnier eine schmerzhafte Zeit. Die Aktiven freuen sich, zurückzukommen, und wir freuen uns auf tolle zwei Wochen“, so Bartsch.

Los geht es am Dienstag unter anderem mit der ältesten Konkurrenz, den Herren 90, in der mit dem Hamburger Herbert Althaus der weltweit beste Spieler seiner Altersklasse gemeldet hat. Darüber hinaus finden sich etliche Spielerinnen und Spieler auf den Meldelisten, die schon bei der letzten Austragung in Bad Neuenahr 2019 auf dem Platz standen. Für Bartsch ein besonderer Grund zur Freude: „Diese Tatsache zeigt, dass sich die Aktiven bei uns wohlfühlen. Bei uns wird auf dem Platz gegeneinander gespielt und daneben auf der herrlichen Anlage mit viel Geselligkeit miteinander gesprochen. Wir würden uns freuen, wenn auch viele Zuschauer, Bürgerinnen und Bürger an dieser Geselligkeit teilhaben würden.“