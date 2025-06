Auf Oberliga-Kurs bleiben die Männer 40 des TC Rengsdorf. Am 14. Juni muss jedoch beim entscheidenden Duell bei Mitbewerber VfL Kirchen Butter bei die Fische...

Freud und Leid lagen für die Tennis-Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in den höheren Spielklassen dicht beisammen.

Oberliga

Männer 70: TC Rülzheim – TC Rhein-Wied Neuwied 5:2. Nach den beiden Unentschieden zu Beginn der Medenrunde warten die Neuwieder seit nunmehr drei Spielen auf Zählbares, ein Sieg war dem TC Rhein-Wied noch gar nicht vergönnt. Zwei Möglichkeiten gibt es noch: zu Hause gegen Mayen (16. Juni) und Kaiserslautern (30. Juni), der Abstieg dürfte aber nicht mehr zu verhindern sein. Die einzelnen Ergebnisse: Albrecht Götz – Wolfgang Hamm 6:1, 3:6, 10:5; Hermann Braun – Rainer-Heinz Puderbach 7:6, 6:1; Richard Busch – Werner Lausberg 6:2, 4:6, 2:10; Hermann Aspenleiter – Herbert Kurz 7:6, 0:6, 10:7; Braun/Busch – Hamm/Lausberg 3:6, 6:4, 10:6; Götz/Norbert Kuffner – Puderbach/Kurz 3:6, 6:1, 10:5.

Männer 75: TC Rhein-Wied Neuwied – TC BW Bad Ems II 4:2. Da bei den Gästen der Hennefer Hans Gert Decker verspätet auf der Anlage eintraf und so nicht mitwirken konnte, musste die Reserve kurzfristig umdisponieren und war darüber alles andere als begeistert. Den Gastgebern um Mannschaftsführer Hans-Werner Remy konnte es letztlich egal sein, die so wichtigen Punkte blieben in der Deichstadt. Die einzelnen Ergebnisse: Hans-Werner Remy – Peter Buhr 6:3, 2:6, 9:8 (Aufgabe Buhr); Josef Genn – Hans Molitor 6:0, 1:0 (Aufgabe Molitor); Gert Bay – Dieter Untermair 7:6, 6:4; Jürgen Neitzert – Axel Caliebe 3:6, 6:3, 5:10; Remy / Genn – Egon Schumacher / Caliebe 7:6, 6:3; Bay / Robert Deurer – Günter Bröder / Hans-Jürgen Gerharz 1:6, 3:6.

Verbandsliga

Männer 40: TC Rengsdorf – TC Gensingen 9:0. Das punktlose rheinhessische Schlusslicht war erwartungsgemäß für den Primus kein echter Prüfstein. Das dürfte am 14. Juni ganz anders aussehen. Dann gastieren die Rengsdorfer zum Duell der nach wie vor verlustpunktfreien Staffel-Giganten beim Mitkonkurrenten VfL Kirchen und kämpfen um den Sprung in die Oberliga. Die einzelnen Ergebnisse: Sebastian Schiffgens – Christian Loch 6:1, 6:2; Daniel Ort – Ferdinand Walter 7:5, 6:1; Heiko Ehlscheid – Philip Renner 6:1, 6:1; Tim Kalter – Falk Laloi 6:4, 6:4; Björn Hild – Dennis Ober 6:4, 6:2; Andreas Hörter – Simon Weigmann 6:1, 6:1; Schiffgens / Kalter – Walther / Renner 6:3, 6:1; Ort / Hild – Loch / Ober 6:1, 6:4; Ehlscheid / Hörter – Laloi / Weigmann 6:1, 6:2.

Männer 50: SG TSG / DJK Bretzenheim – Sportpark Windhagen 2:7. Den dritten Sieg der Medenrunde landeten die Windhagener in der Landeshauptstadt. Der Tabellenletzte war letztlich kein Maßstab für die Garde um Mannschaftsführer Michael Raskob, die mit drei Doppel-Erfolgen alles klarmachte. Die einzelnen Ergebnisse: Marcus Grünewald – Christoph Vollmert 4:6, 7:5, 4:10; Jens Kreischer – Florian Kluth 6:3, 6:2; Matthias Rothenburger – Thomas Schekorr 7:5, 2:6, 10:8; Raoul Schuster – Torsten Scheibel 3:6, 4:6; Volker Pohlschmidt – Michael Raskob 0:6, 5:7; Jörg Lohmann – Jens Thumser 0:6, 0:6; Grünewald / Schuster – Vollmert / Kluth 5:7, 5:7; Kreischer / Rothenburger – Schekorr / Thumser 6:3, 1:6, 5:10; Pohlschmidt / Lohmann – Scheibel / Raskob 1:6, 0:6.

Männer 60: SG Bad Hönningen/Remagen – TC Rhein-Wied Neuwied 5:1. Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die Weste der Gastgeber bleibt weiß. Das punktlose Schlusslicht aus Neuwied muss im Kampf um den Klassenverbleib weiter auf dringend benötigte Erfolgserlebnisse hoffen. Die einzelnen Ergebnisse: Dirk Husmann – Karl Havekost 3:6, 4:6; Frank Gettler – Michael Röser 6:1, 6:4; Günter Engels – Benno Riba 6:0, 6:0; Joachim Schmitz – Axel Stern 6:1, 6:2; Husmann / Günter Engels – Riba / Stern 6:2, 6:1; Gettler / Schmitz – Havekost / Heinz Weinert 6:4, 3:6, 10:6.