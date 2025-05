Montabaurs Männer 55 starten mit Sieg in die Runde

Am dritten Wochenende der Medenrunde sind auch die letzten Verbandsliga-Teams in den Spielbetrieb eingestiegen. Beide erwischten einen guten Start.

Vier Siege und ein Remis bei drei Niederlagen – so liest sich die Bilanz der Westerwälder Tennis-Mannschaften in den höheren Ligen.

Oberliga

Männer 30, TC Oberwerth Koblenz - SG Guckheim/Herschbacher TC 3:6. „Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg in einem schweren Spiel“, war Guckheims Spitzenspieler Niklas Wörsdörfer die Erleichterung anzumerken. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Spielverlauf und dem Auftritt der gesamten Mannschaft.“ Hervorzuheben sei der der Sieg von Alexander Alex Polte an Position sechs, der „nach über drei Stunden Kampf“ einen mitentscheidenden Punkt im Einzel geholt habe. Ergebnisse: Daniel Jankowski - Niklas Wörsdörfer 4:6, 2:6; Matthias Wagner - Alexandar Spassov 2:6, 2:6; Marcel Fischer - Fabian Ibel 6:2, 1:6, 5:10; Christopher Schäfer - Philipp Tworeck 6:1, 6:4; Marcel Schäfer - Mike Sattler 7:5, 3:6, 10:8; Florian Ziehe - Alexander Polte 6:7, 6:7; Jankowski/Fischer - Wörsdörfer/Spassov 2:6, 5:7; Wagner/Schäfer - Ibel/Sattler 1:6, 2:6; Junger/Schäfer - Polte/Stefan Kunchev 7:6, 6:4.

Verbandsliga

Männer 50, SG Darscheid - TC Mittelwald Montabaur 5:4. „Das war eine unnötige und bittere Niederlage in Darscheid“, sagte Mittelwalds Kapitän Christian Bäcker. „Einerseits hatten wir Pech, dass wir durch die Verletzung von Marco Orthey zwei Matches schenken mussten. Andererseits hat man auch keinen Sieg verdient, wenn man alle drei Match-Tiebreaks verliert“, legte Bäcker nach der ersten Niederlage im dritten Spiel den Finger in die Wunde. „Die Saison bleibt spannend.“ Ergebnisse: Gerhard Jobelius - Karsten Wagner 7:6, 2:6, 10:4; Frank Walter - Marco Orthey 3:2, Aufgabe Orthey; Markus Regnery - Marc-Oliver Klein 2:6, 2:6; Ulrich Kalitzki - Mike Witzel 4:6, 3:6; Torsten Dreimüller - Christian Bäcker 3:6, 6:2, 10:5; Jens Reinders - Patrik Jösch 6:1, 2:6, 10:3; Jobelius/Kalitzki - Wagner/Klein 1:6, 2:6; Walter/Reinders - Orthey/Drewing kampflos für Walter/Reinders; Regnery/Dreimüller - Witzel/Jösch 2:6, 2:6.

Männer 55, TC SW Montabaur - TC Güls 5:4. Von einem guten Start in die Medenrunde sprach Montabaurs Ralf Kleinheinrich. In den Einzeln punkteten Alexander Burg und Christian Bruchhäuser klar, während sich Dirk Grünewald im Match-Tiebreak behauptete. „Das bescherte uns ein 3:3 nach den Einzeln und den Auftrag, zwei Doppel zu gewinnen“, so Kleinheinrich. „Das hat geklappt. Und selbst das dritte Doppel hatte vier Matchbälle, die Dirk Grünewald und ich nicht verwerten konnten.“ Nicht dabei sein konnte Montabaurs Mannschaftskapitän Ralf Busch. Ergebnisse: Dietmar Schmidt - Christian Käfer 4:6, 0:6; Christian Bruchhäuser - Arndt Graeve 6:2, 6:2; Dirk Grünewald - Rainer Rabbel 6:7, 6:3, 11:9; Ralf Kleinheinrich - Marek Olszowy 6:1, 4:6, 7:10; Alexander Burg - Sascha Löhr 6:2, 6:2; Frank Becker - Jörn Greve 1:6, 1:6; Grünewald/Kleinheinrich - Käfer/Graeve 7:5, 5:7, 8:10; Bruchhäuser/Burg - Rabbel/Olszowy 6:2, 6:2; Schmidt/Andreas Roth - Löhr/Greve 6:2, 6:2.

Männer 75, TC Rhein-Wied Neuwied II - SG Koblenz/Höhr-Grenzhausen 5:1. Für die Gäste aus Koblenz und Höhr-Grenzhausen gab es in Neuwied nichts zu ernten. Erst im zweiten Doppel platzte der Knoten, das war zu spät. Ergebnisse: Waldemar Voth - Horst Hegel 6:4, 6:2; Norbert Seidel - Friedhelm Kurz 6:1, 6:2; Rainer Zuber - Hermann-Josef Bauer 6:1, 6:3; Kurt Becker - Gilbert Labbe 6:0, 6:0; Deurer/Höfer - Kurz/Bauer 6:1, 6:1; Voth/Becker - Hegel/Labbe 6:4, 3:6, 7:10.

Frauen 30, ASG Altenkirchen - TC Mittelwald Montabaur 4:2. „Trotz großer kämpferischer Leistung und spannender Matches reichte es am Ende leider nur zu einem 2:4 aus unserer Sicht“, sagte Mittelwalds Spielführerin Anna Schreiber. Besonders hart umkämpft sei das Einzel zwischen Rita Hannappel (Mittelwald) und Kerstin Breitenbach (ASG) gewesen. „Beide lieferten sich enge Duelle, sowohl im Einzel als auch später im Doppel. Leider hatte Kerstin Breitenbach in beiden Fällen das bessere Ende für sich.“ Das Einzel von Christina Lenz musste abgebrochen werden, weil sich ihre Gegnerin verletzte und nicht weiterspielen konnte. „Für einen versöhnlichen Abschluss sorgten Karin Hübner und Nancy Stiele, die ihr Doppel souverän gewannen“, bilanzierte Schreiber. Ergebnisse: Kerstin Breitenbach - Rita Hannappel 6:2, 7:6; Anna Ott - Karin Hübner 6:2, 6:3; Jana Krauskopf - Christina Lenz 7:5, 1:2, Aufgabe Krauskopf; Natalie Hees - Nancy Stiele 6:4, 6:1; Breitenbach/Ott - Hannappel/Lenz 6:2, 7:6; Hees/ Heinemann - Hübner/Stiele 4:6, 3:6.

Frauen 30, TC GW Buchholz - TV Guckheim 0:6. Die Guckheimerinnen sorgten für klare Verhältnisse in Buchholz und entschieden fünf der sechs Spiele glatt in zwei Sätzen für sich. „Wir waren sehr zufrieden mit dem Spielverlauf, da wir alle Einzel und Doppel gewinnen konnten“, war Carolin Mohr, die Mannschaftsführerin der Gäste, hoch zufrieden mit ihrer Mannschaft. Ergebnisse: Lesley Blank - Carolin Mohr 0:6, 0:6; Carolin Kramer - Julia Bonath 1:6, 1:6; Janina Berwanger - Andrea Funke 1:6, 2:6; Inga Kittler - Carla Nink 2:6, 6:2, 8:10; Blank/Berwanger - Bonath/Bianca Frink 0:6, 4:6; Kramer/Sandra Scheidel-Jeuffrault - Mohr/Nink 0:6, 1:6.

Frauen 40, Herschbacher TC - TC Roscheid 4:2. „Wir sind zufrieden mit unserem ersten Spiel und schauen, wie es weitergeht“, sagte Herschbachs Mannschaftsführerin Tatjana Ebenig. „Einzel eins bis drei wurde souverän gewonnen, Einzel vier ging nach langem und intensivem Kampf an Roscheid.“ Im ersten Doppel sei es nach einem klaren ersten Satz im zweiten Satz noch mal sehr spannend geworden – mit dem besseren Ende für Desirée Aßenmacher und Rita Hannappel. „Nach verlorenem ersten Satz kämpfte sich Doppel zwei noch mal gut zurück, musste dann aber leider aufgrund einer Verletzung aufgeben“, so Ebenig. Ergebnisse: Desirée Aßenmacher - Julia Kramer 6:1, 6:4; Rita Hannappel - Sandra Brock 6:2, 6:0; Tatjana Ebenig - Beatrice Hamm 6:0, 6:2; Michaele Olbrich - Esther Hurth 5:7, 6:4, 7:10; Aßenmacher/Hannappel - Kramer/Hurth 6:3, 7:5; Ebenig/Olbrich - Brock/Hamm 3:6, 5:4, Aufgabe Ebenig/Olbrich.

Frauen 50, TC Traben-Trarbach - TC Sessenhausen 3:3. „Es waren wieder einmal knappe Spiele“, berichtete Sessenhausens Nummer eins Heike Seidel. „Wir konnten zwei Einzel und ein Doppel gewinnen. Das Unentschieden, das wir damit herausholen konnten, ist für uns sehr wichtig“, betonte Seidel nach dem 3:3 in Traben-Trarbach Ergebnisse: Martina Rissing - Heike Seidel 6:4, 6:1; Christiane Zehringer - Ingeborg Thomae 6:2, 3:6, 10:5; Anke Franzen - Elke Holly 3:6, 0:6; Gabriele Weidemann - Martina Benner 2:6, 6:3, 8:10; Rissing/Vera Amtmann - Seidel/Holly 4:6, 4:6; Zehringer/Franzen - Brigitte Parsche/Benner 6:1, 6:0.