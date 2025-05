Gleich drei Fußballer des SC Idar-Oberstein bilden das Gerüst des Männerteams des TV Vollmersbach, das in diesem Jahr in der A-Klasse am Start ist.

Nach der erfolgreichen Saison 2024 mit drei Aufstiegen schickt die Tennisabteilung des TV Vollmersbach 2025 fünf Mannschaften in die Medenrunde. Überraschend war die erste Männermannschaft in die A-Klasse aufgestiegen. Großen Anteil daran hatten Mannschaftsführer Tomasz Kakala und Spitzenspieler Florian Zimmer. Der Trainer und der Torjäger von Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein und ihr Tennisteam dürfen nun auf eine weitere Verstärkung setzen. Christian Zizak, der zuletzt in Bad Kreuznach Tennis spielte und fußballerisch ebenfalls beim SC Idar aktiv ist, soll das TVV-Team auch eine Liga höher konkurrenzfähig machen.

Tomasz Kakala hat allerdings deutlich gemacht, dass seine sportliche Priorität ganz klar bei den Fußballern des SC Idar-Oberstein liegen wird, die bekanntlich um den Klassenverbleib in der Oberliga kämpfen. Doch als Ausgleich dürfte Tennis dem Fußballtrainer sehr gelegen kommen.

Am Sonntag, 9 Uhr, starten die Vollmersbacher, die damit das am höchsten angesiedelte Männerteam des Kreises Birkenfeld stellen, auf der heimischen Anlage in die Saison. Gegner ist die vierte Mannschaft des TC Blau-Weiß Bad Ems.

Frauen gehören zum D-Klasse-Favoritenkreis

Die Frauen des Vereins greifen nach den großen Personalproblemen im vergangenen Jahr diese Saison wieder in das Spielgeschehen ein. Mit den Neuzugängen Alexandra Herzig vom HTC Nonnweiler und Sabrina Kunz, früher Spvgg Nahbollenbach, gehört das Team um Mannschaftsführerin Annett Tabor sowie den Spitzenspielerinnen Nadine Köhler und Victoria Weis in der D-Klasse zum Favoritenkreis. Der Sprung eine Etage nach oben in die C-Klasse ist möglich.

Die Jungen U18 um Mannschaftsführer Samuel Schneider starten ebenso wie die Mädchen U18 mit Mannschaftsführerin Lisa Heyderich in der B-Klasse. Die Mädchen U 15 um Mannschaftsführerin Sarah Szymanski spielen in der C-Klasse auf.