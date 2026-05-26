Spannende Finalspiele Michael Klinkov und Mia Keuler gewinnen Rheinland-Titel Daniel Fischer 26.05.2026, 14:53 Uhr

i Michael Klinkov vom TC Oberwerth wurde zum ersten Mal Rheinlandmeister. Jörg Niebergall

Spannende Matches bei der Tennis-Rheinlandmeisterschaft: Im Finale der Frauen triumphiert Mia Keuler nach einem nervenaufreibenden Champions-Tiebreak, während bei den Männern Michael Klinkov seinen ersten Titel holt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde die 75. Auflage der Tennis-Rheinlandmeisterschaft auf dem Freiplatz wie schon in den vergangenen Jahren auf der Anlage des VfR Eintracht Koblenz auf der Karthause ausgespielt. Sowohl in der Frauen- als auch in der Männerkonkurrenz boten die Endspiele ein Höchstmaß an Spannung und wurden jeweils erst im Champions-Tiebreak entschieden.







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