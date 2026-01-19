Aus für Favorit Felix Einig Mia Keuler und Yannic Köhne triumphieren in Mayen Daniel Fischer 19.01.2026, 13:53 Uhr

i Mia Keuler vom HTC Bad Neuenahr hat bei der Hallentennis-Rheinlandmeisterschaft in Mayen den Titel gewonnen. Simone Wernecke

Spannende Ballwechsel in der Tennishalle: Bei der Rheinlandmeisterschaft in Mayen überraschten bei den Männern Außenseiter, während Favoriten strauchelten. Derweil gewann bei den Frauen die Nummer 1.

Im schönen Ambiente der vor knapp eineinhalb Jahren eröffneten Tennishalle im Sportpark Nettetal wurden die neuen Rheinlandmeisterinnen und Rheinlandmeister in der Halle ermittelt. Am Ende von drei langen Wettkampftagen, an denen aufgrund der erfreulichen Meldezahlen teilweise bis in die Nacht gespielt wurde, standen bei den Frauen ein Favoritensieg und bei den Männern ein nur auf den ersten Blick überraschender Sieger zu Buche.







