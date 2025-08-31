Die zweite Auflage war wieder eine gute, also steht auch einer dritten des Vulkaneifel-Therme-Cups des TC Bad Bertrich nichts im Wege. Ob auch dann der Sieger wieder Marius Menten heißen wird.

Die zweite Auflage des Vulkaneifel-Therme-Cup auf der schönen Anlage Falkenlay des TC Bad Betrich war eine, mit der die Veranstalter nach eigener Aussage „super zufrieden“ waren. 24 Teilnehmer waren wieder am Start – und der Sieger im Hauptfeld war derselbe: Marius Menten vom heimischen TC verteidigte seinen Titel. Im Finale schlug er wie 2024 Philipp Michels vom HTC Bad Neuenahr. Fünf Tage lang hatten die Zuschauer bei bestem Wetter starken Sport geboten bekommen, besonders am Finaltag.

i Die Zuschauer in Bad Betrich sahen ein kürzeres Finale als 2024 zwischen Marius Menten (vorne) vom heimischen TC gegen Philipp Michels vom HTC Bad Neuenahr. Menten gewann dieses Mal glatt in zwei Sätzen. TC Bad Bertrich

Aber dieses Mal war das Finale eine klarere Sache als bei der ersten Auflage, denn Menten siegte in knapp mehr als einer Stunde mit 6:3 und 6:2. Im vergangenen Jahr hatte noch der Champions Tiebreak nach mehr als zwei Stunden über Sieg und Niederlage entschieden. Den dritten Platz holte sich der Ex-Fußballtorwart Jens Croeff vom TC Zell, der den Bad Bertricher Erik Mayr knapp mit 4:6, 6:1 und 10:6 schlug. Die Nebenrunde gewann Artjom Schlichenmaier von der Spvgg Minderlittgen-Hupprath.