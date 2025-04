Keine andere Mannschaftssportart hat im Rhein-Lahn-Kreis qualitativ mehr zu bieten als Tennis. Die Basis ist breit aufgestellt, in der Spitze geht’s bei Auswärtsfahrten sogar bis an den Bodensee.

„Beste Rahmenbedingungen“, so Vorsitzender Benjamin Löwenstein, bietet der Tennisklub Blau Weiss Bad Ems seinen 450 Mitgliedern. TC-Sportwart Patrick Friedrich verdeutlichte bei der Jahreshauptversammlung, dass der Höhepunkt erreicht seit. „Mehr geht nicht mehr“, so Friedrich, der in der zurückliegenden Saison zehn Aufstiegs-Teams verbuchte. Der erstmalige Aufstieg einer Bad Emser Herrenmannschaft in die Regionalliga sowie Platz zwei der Herren 40 bei der DM-Endrunde stachen dabei ebenso heraus wie die Aufstiege der Damen 40, der Herren 50 und der Herren 40/2 in die Südwestliga. Die Jugendarbeit nimmt ebenso einen hohen Stellenwert in der Kurstadt ein. Keineswegs zu verstecken brauchen sich trotz der anhaltenden Bad Emser Dominanz die restlichen heimischen Vereine, die gerade in Sachen Breitensport das beeindruckend positive Gesamtbild abrunden und einen wertvollen Beitrag leisten.

Regionalliga SüdwestHerren des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Nicolas Mejia, Denis Yevseyev, Arthur Bouquier, Anton Matusevich, Stefan Palosi, Andrea Guerrieri, Luca Potenza, John Echeverria, Sergi Perez Contri, Lukas Rosol, Niki Poonacha Kaliyanda, Tiago Cacao, Tristan Reiff, Jaroslav Pospisil, Julian Franzmann, Jonathan Dazert, Dennis Gilberg, Christian Henkel. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems – KTC Bad Wilhelmshöhe (So., 29. Juni, 11 Uhr), TC Bergen-Enkheim – TC BW Bad Ems (Sa., 5. Juli, 11 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Bad Homburg (So., 6. Juli, 11 Uhr), MTG BW Mannheim – TC BW Bad Ems (Sa., 12. Juli, 11 Uhr), TC BW Oberweier – TC BW Bad Ems (So., 13. Juli, 11 Uhr), TC BW Bad Ems – VfL Sindelfingen (Sa., 19. Juli, 11 Uhr), TZ DJK Sulzbachtal – TC BW Bad Ems (So., 20. Juli, 11 Uhr).

Herren 30 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Denis Yevseyev, Paolo Lorenzi, Niki Poonacha Kaliyanda, Malek Jaziri, Michal Przysiezny, Andreas Seppi, Julien Obry, Olivier Mutis, Dennis Gilberg, Stefan Micov, Marius Menten, Christian Klapthor, Nils Schremb, Matthew Short, Daniel Leitner. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems – TuS Neunkirchen (So., 4. Mai, 11 Uhr), TC Nicolai Konstanz – TC BW Bad Ems (So., 11. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems – SC SaFo Frankfurt (So., 18. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems – TC BW Donaueschingen (So., 25. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Oberstenfeld (So., 1. Juni, 11 Uhr), TEVC Kronberg – TC BW Bad Ems (So., 29. Juni, 11 Uhr), BASF TC Ludwigshafen – TC BW Bad Ems (So., 6. Juli, 11 Uhr).

Herren 40 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut, Lukas Rosol, Paolo Lorenzi, Joachim Johannson, Juan Pablo Brzezicki, Malek Jaziri, Michal Przysiezny, Andreas Seppi, Ivo Karlovic, Jaroslav Pospisil, Lukasz Kubot, Olivier Mutis, Thomas Burgemeister, Christian Klapthor, Nils Schremb, Jan Mertl, Federico Pontarolo, Florian Mayer, Marc Gicquel, Mike Schleidweiler, Stephane Robert, Marc Marco-Ripoll. Die Spieltermine: TC BW Rottweil – TC BW Bad Ems (Sa., 3. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Afriso Güglingen (Sa., 10. Mai, 13 Uhr), TC Bruchköbel – TC BW Bad Ems (Sa., 24. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Halberg Brebach (Sa., 31. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TEC Darmstadt (Sa., 28. Juni, 13 Uhr), TC Schmelz – TC BW Bad Ems (Sa., 5. Juli, 13 Uhr).

Herren 70 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Arnold Neumann, Horst Kelling, Manfred Stehle, Peter Olinger, Peter Musiol, Reinhold Westerweller, Wolfgang Süß, Peter Buhr, Heinz-Gert Decker, Willi Machwirth, Hans Peter Over, Hans-Jürgen Gerharz, Michael Spandau. Die Spieltermine: Karlsruher ETV – TC BW Bad Ems (Mo., 5. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TK GW Mannheim (Mo., 12. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Wolfsberg Pforzheim (Mo., 19. Mai, 13 Uhr), TC BW Beckingen – TC BW Bad Ems (Mo., 26. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Dudenhofen (Mo., 30. Juni, 13 Uhr), Tennis 65 Eschborn – TC BW Bad Ems (Mo., 7. Juli, 11 Uhr).

Süd-West-Liga

Damen 40 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Marijke Jose Nel, Tanja Fetz, Sandra Rosen, Katharina Mayer, Imke Hartwig, Katie Jane Mallam, Susanne Lange, Diana Kliebisch, Simone Bresching, Sandra Keller, Tatjana Friedrich, Qin Fan, Susan Weber, Christiane Lubberich, Sylvia Hüsch, Silke Wiegand, Stefanie Volpe. Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein, der gemeldete Kader: Sandra Beyl, Sarah Wisberg, Christine Hölzke, Sabrina Heil, Elke Hofmann, Sabine Jung, Lejla Truöl, Ulrike Reckart, Andrea Fuß. Die Spieltermine: TC RL Lahnstein – TC Dietesheim, TC SW Landau – TC BW Bad Ems (beide Sa., 3. Mai, 13 Uhr), TC Dietesheim – TC BW Bad Ems, TSC Mainz – TC Rhein-Lahn Lahnstein (beide Sa., 10. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC RL Lahnstein (Sa., 17. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Niddapark, TC RL Lahnstein – TC SW Landau (beide Sa., 24. Mai, 13 Uhr), TC RL Lahnstein – TC Niddapark, TC Bruchköbel – TC BW Bad Ems (beide Sa., 14. Juni, 13 Uhr), TC Bruchköbel – RL Lahnstein,TC BW Bad Ems – TSC Mainz (beide Sa., 5. Juli, 13 Uhr).

Herren 40 des TC BW Bad Ems II, der Kader: Nils Schremb, Christian Klapthor, Dominik Hillenbrand, Dennis Bollinger, Timo Kathke, Sebastian Mastalerz, Razvan Verone, Patrick Friedrich, Marc Friedrich, Sebastian Mädrich, Andreas Frey, Fabian Lanio. Die Spieltermine: TC Gensingen – TC BW Bad Ems II (Sa., 10. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems II – SG Arheilgen (Sa., 17. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems II – BW Hünfeld (Sa., 24. Mai, 13 Uhr), Eintracht Frankfurt – TC BW Bad Ems (Sa., 14. Juni, 13 Uhr), SC Frankfurt 80 – TC BW Bad Ems II (Sa., 28. Juni, 13 Uhr).

Herren 50 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Julian Knowle, Cedric Melot, Alexander Waske, Marcus Hilpert, Lars Wellmann, Francisco Costa, Regis Lavergne, Xavier Audouy, Iztok Bozic, Jasper Stoter, Jan Frode Andersen, Amr Ghoneim, Daniel Borensztein, Adam Skrzypczak, Thassilo Haun, Bart De Buyser. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems – SG DJK Andernach (Sa., 3. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – BW Bad Soden (Sa., 10. Mai, 13 Uhr), STV Hochheim – TC BW Bad Ems (Sa., 17. Mai, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Königstein (Sa., 28. Juni, 13 Uhr), TC SW Landau – TC BW Bad Ems (Sa., 5. Juli, 13 Uhr).

Herren 75 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Horst Kelling, Peter Musiol, Helmut Bliss, Reinhold Westerweller, Zdenek Petricek, Wilfried Barthel, Peter Buhr, Jacek Veltze, Peter Gilberg, Hans Molitor, Dieter Untermair, Egon Schumacher, Axel Caliebe, Heinz-Gert Decker, Fred Gladzinski. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems – RC Rüsselsheim (Di., 13. Mai, 13 Uhr), TC Hackenheim – TC BW Bad Ems (Di., 20. Mai, 13 Uhr), TEC Darmstadt – TC BW Bad Ems (Di., 27. Mai, 13 Uhr), TC Rüsselsheim – TC BW Bad Ems (Di., 17. Juni, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TC Hackenheim (Di., 24. Juni, 13 Uhr), TC BW Bad Ems – TEC Darmstadt (Di., 1. Juli, 13 Uhr).

Oberliga

Herren des TC BW Bad Ems II, der gemeldete Kader: Tristan Reiff, Julian Franzmann, Jonathan Dazert, Nico Ritz, Finn Gerharz, Jannis Ross, Christian Henkel und Leo Ehrenlechner. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems II – TC BW Homburg (So., 25. Mai, 10 Uhr), TC Gensingen – TC BW Bad Ems II (So., 31. Mai, 10 Uhr), TSV Schott Mainz – TC BW Bad Ems II (So., 1. Juni, 10 Uhr), TC BW Bad Ems II – TuS Neunkirchen (Sa., 14. Juni, 10 Uhr), BASF TC Ludwigshafen II – TC BW Bad Ems II (So., 15. Juni, 10 Uhr), TC BW Bad Ems II – SG WMA Nordsaar (So., 29. Juni, 10 Uhr).

Herren 55 des TC Diez, der gemeldete Kader: Thomas Kremer, Johannes Ohl, Joachim Braun, Thomas Kiesslich, Reiner Henze, Boris Ihsche, Thomas Klein, Jürgen Bär, Boris Djonov, Ulf-Hendrik Klein, Matthias Ohlig, Gerhard Prätorius, Thomas Lang, Michael Ruhe. Die Spieltermine: TC Diez – SG Dillingen/Wallerfangen (Sa., 3. Mai, 13.30 Uhr), Park TC Grünstadt – TC Diez (Sa., 10. Mai, 13.30 Uhr), TC Diez – TC Saarwellingen (Sa., 17. Mai, 13.30 Uhr), TC Kandel – TC Diez (Sa., 24. Mai, 13.30 Uhr), TC Diez – SG DJK Andernach (Sa., 31. Mai, 13.30 Uhr), TC Hassloch – TC Diez (Sa., 14. Juni, 13.30 Uhr), TC Diez – TC Rotenbühl Saarbrücken (Sa., 28. Juni, 13.30 Uhr).

Herren 75 des TC BW Bad Ems II, der gemeldete Kader: Zdenek Petricek, Wilfried Barthel, Peter Buhr, Jacek Veltze, Peter Gilberg, Hans Molitor, Dieter Untermair, Egon Schumacher, Axel Caliebe, Heinz-Gert Decker, Fred Gladzinski,. Die Spieltermine: TC Bisttal Überherrn – TC BW Bad Ems II (Fr., 2. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems II – SG Langenlonsheim/Weinsheim (Fr., 9. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems II – SVW Mainz-Weisenau (Fr., 16. Mai, 11 Uhr), TC Hüttigweiler – TC BW Bad Ems II (Fr., 23. Mai, 11 Uhr), TC Rhein-Wied Neuwied – TC BW Bad Ems II (Fr., 30. Mai, 11 Uhr), TC BW Bad Ems II – TC BW Beckingen (Fr., 13. Juni, 11 Uhr), TC GW Bellheim – TC BW Bad Ems II (Fr., 27. Juni, 11 Uhr).

Verbandsliga

Mädchen U 15 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Angelica Matrigiani, Jahnavi Shaw, Lina Heimer, Finja Friedrich, Carolin Amerkamp, Julia Weber, Mona Fischer, Frida Wege, Lena Spitz, Lynn Renné, Nele Heimer, Celine Nitzschke, Helena Meffert, Thea Keiels, Nele Fischer, Marie Höber. Die Spieltermine: TC BW Bad Ems – TC Neuwied (Sa., 24. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems – TC WR Speyer (Do., 29. Mai, 10 Uhr), 1. TC Weilerbach – TC BW Bad Ems (Sa., 31. Mai, 10 Uhr), HTC Bad Neuenahr – TC BW Bad Ems (Sa., 28. Juni, 10 Uhr).

Jungen U 15 des TC BW Bad Ems, der gemeldete Kader: Clemens Müller, Marko Aleksovski, Raphael Debelder, Leif Leukel, Raphael Menniken, Tim Gemmer, Niclas Bendel, Leonard Behrenz, Leo Wallner, Leo Christoffel. Die Spieltermine: SG Mutterstadt/BASF Ludwigshafen – TC BW Bad Ems (Sa., 24. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems – SG Nittel/Igel (Do., 29. Mai, 10 Uhr), 1. TC Weilerbach – TC BW Bad Ems (Sa., 31. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems – TSC Mainz (Sa., 14. Juni, 10 Uhr), TC Oberwerth Koblenz – TC BW Bad Ems (Sa., 28. Juni, 10 Uhr).

Herren des TC Diez, der gemeldete Kader: Leonardo Rossi, David Cristian Carteputreda, Daniel Batista, Justas Trainauskas, Ainius Sabaliauskas, Giorgio Romeo, Enrique Bogo, Oliver Johannson, Laelson Rodrigues, Reid Jarvis, Ricardo Batista, Finley Leukel, Timo Kiesslich. Die Spieltermine: TCO Koblenz – TC Diez (So., 4. Mai, 10 Uhr), TC Diez – TC SW Landau (So., 11. Mai, 10 Uhr), TV Alzey – TC Diez (So., 25. Mai, 10 Uhr), TC Mutterstadt – TC Diez (So., 1. Juni, 10 Uhr), TC Diez – TC Trier (So., 15. Juni, 10 Uhr), TC Diez – RW Kaiserslautern (So., 29. Juni, 10 Uhr).

Herren 30 des TC BW Bad Ems II, der Kader: Julien Obry, Olivier Mutis, Dennis Gilberg, Stefan Micov, Marius Menten, Christian Klapthor, Nils Schremb, Matthew Short, Daniel Leitner, Dominik Hillenbrand, Christof Brenner, Philipp Schehadad, Julian Mädrich, Richard Born. Die Spieltermine: TC Trier – TC BW Bad Ems II (So., 4. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems II – TC Oberwerth Koblenz II (So., 11. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems II – SG Forst/Lutzerath (So., 18. Mai, 10 Uhr), TC BW Bad Ems II – TSC Mainz II (So., 1. Juni, 10 Uhr), SG Rossbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur – TC BW Bad Ems II (So., 15. Juni, 10 Uhr, in Siershahn).

Herren 70 der SG Miehlen/Nastätten, der Kader: Egon Schumacher, Axel Caliebe, Fred Müller, Alfred Witzemann, Fred Gladzinski, Bernd Setzer, Hermann Dressler, Gerd Behrendt, Pierre Rau, Karl-Heinz Minor, Egon Kessler. Die Spieltermine: Spvgg Nahbollenbach – SG Miehlen/Nastätten (vorverlegt auf Mo., 5. Mai, 11 Uhr), SG Miehlen/Nastätten – SG Treis/Oberfell (Mo., 19. Mai, 11 Uhr), TC Bernkastel-Kues – SG Miehlen/Nastätten (Mo., 26. Mai, 11 Uhr), SG Miehlen/Nastätten – SG Bitburg/Prüm/Stahl (Mo., 2. Juni, 11 Uhr), DJK Ochtendung – SG Miehlen/Nastätten (Mo., 16. Juni, 11 Uhr).