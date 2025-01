Doppel-Erfolg in Offenbach Mathes siegt erstmals bei einem Weltranglistenturnier 20.01.2025, 15:02 Uhr

i Unterstreicht seine starke Form: Kaspar Mathes. Anton Haaf. TC Blau-Weiß Bad Kreuznach

Nun schon auf Platz 616. Tennistalent Kaspar Mathes aus Bad Kreuznach macht in der U18-Weltrangliste große Sprünge.

Der bemerkenswerte Aufschwung von Kaspar Mathes hält an. Der Bad Kreuznacher Tennisspieler, der für den TC Gensingen spielt, wusste nach seinem Finaleinzug in Belgien bei einem weiteren Weltranglistenturnier zu glänzen. In Offenbach erreichte er im Einzel das Halbfinale und gewann den Doppel-Wettbewerb.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen