Davon träumen alle Tennisspieler: Einen Sieg und damit einen Punkt auf der ATP-Tour erringen und damit mit den Besten der Welt gelistet werden. Kaspar Mathes ist das nun gelungen.
Es ist ein Meilenstein in der Karriere eines ambitionierten Tennisspielers. Nein, es ist sogar d e r Meilenstein. Kaspar Mathes aus Bad Kreuznach hat sich seinen ersten Punkt auf der ATP-Tour gesichert und ist damit erstmals auf der Weltrangliste der Männer zu finden, belegt Platz 1807 in dem Ranking, das der Spanier Carlos Alcaraz anführt.