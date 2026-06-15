Die beiden Top-Frauen-Teams des Kreises machten es im direkten Duell spannend. Aufgrund des Kirner Siegs sieht es für den VfL Bad Kreuznach im Kampf um den Klassenverbleib aber nicht gut aus.
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Das Derby der Tennis-Frauen hielt, was es versprach. Das A-Klassen-Duell zwischen dem VfL Bad Kreuznach und dem TC Kirn wurde erst im finalen Match-Tiebreak entschieden. Die Gäste aus Kirn hatten die besseren Nerven, zogen beide Drei-Satz-Matches auf ihre Seite und gewannen so am Ende mit 4:2.