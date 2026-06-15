Derby geht an den TC Kirn Marie Fischer dank ihrer Nervenstärke die Matchwinnerin Olaf Paare 15.06.2026, 13:03 Uhr

i Musste sich im Derby gegen den TC Kirn zweimal geschlagen geben: Caroline Fleischmann, die Spielführerin des VfL Bad Kreuznach. Edgar Daudistel

Die beiden Top-Frauen-Teams des Kreises machten es im direkten Duell spannend. Aufgrund des Kirner Siegs sieht es für den VfL Bad Kreuznach im Kampf um den Klassenverbleib aber nicht gut aus.

Das Derby der Tennis-Frauen hielt, was es versprach. Das A-Klassen-Duell zwischen dem VfL Bad Kreuznach und dem TC Kirn wurde erst im finalen Match-Tiebreak entschieden. Die Gäste aus Kirn hatten die besseren Nerven, zogen beide Drei-Satz-Matches auf ihre Seite und gewannen so am Ende mit 4:2.







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