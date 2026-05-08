TC Hackenheim startet Männer 75 schlagen mit Zugängen in der Regionalliga auf Olaf Paare 08.05.2026, 12:45 Uhr

i Helga Bleisinger und die Regionalliga-Frauen des TC Kirn sind in Frankfurt gefor Michael Greber

Schlag auf Schlag geht es in der Tennis-Medenrunde weiter. An nahezu jedem Wochentag wird mittlerweile aufgeschlagen. Das wird an der Anlage in Hackenheim deutlich, auf der am Sonntag, Montag und Dienstag höherklassig gespielt wird.

Was ihre Tabellenführung in der Regionalliga wert ist, werden die Tennis-Frauen 60 des TC Kirn am Samstag in Frankfurt erfahren. Das Team von Mannschaftsführerin Andrea Schmäler ist beim TC Palmengarten zu Gast, der als Titelfavorit gilt. „Da wird eine andere Luft wehen als bei unserem Auftaktspiel“, sagt Andrea Schmäler.







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