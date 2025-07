Männer 60: Sportpark Simmern bleibt in der Südwestliga

Die Tennis-Männer 60 des Sportpark Simmern spielen auch in der nächsten Saison in Südwestliga.

Die Tennis-Medenrunde ist nun auch für die Männer 60 des Sportpark Simmern in der Südwestliga zu Ende gegangen – mit dem gewünschten Ausgang: Am letzten Spieltag kam es beim TC Rüsselsheim zum Abstiegskrimi, die Simmerner Oldies mussten gewinnen – und sie gewannen 7:2.

Simmern zog dadurch mit Rüsselsheim nach Punkten (4:8) gleich, dank der besseren Matchbilanz (Simmern 22:32, Rüsselsheim 17:37) schob sich der Sportpark auf den rettenden drittletzten und fünften Tabellenplatz vor, Rüsselsheim wurde Sechster und Vorletzter und muss wie Null-Punkte-Schlusslicht TC Trier absteigen.

Nach den sechs Einzeln war der Sportpark schon auf einem guten Weg, man führte 4:2 nach den Siegen von Andreas Hofmann, Lothar Rodenbusch, Bruno Krajczy und Alex Bär. In drei Doppeln musste noch ein Sieg her für den Klassenerhalt. Es gab drei Doppelerfolge durch Burkhard Born/Wolfgang Kreutz, Hoffmann/Rüdiger Baus sowie Rodenbusch/Bär – perfekt war die Rettung in Rüsselheim.